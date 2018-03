Zürich (ots) - In der Schweiz wurden 2017 insgesamt 39'229 GWh

Erdgas und Biogas abgesetzt (+0,5%). Das ins Gasnetz eingespeiste

Biogas aus einheimischer Produktion betrug 341 GWh. Das ist gegenüber

dem Vorjahr eine Steigerung um fast 11%.



Die Schweizer Gaswirtschaft wird in den kommenden Jahren die

Einspeisung erneuerbarer Gase markant fördern. Ziel ist, deren Anteil

im Wärmemarkt bis ins Jahr 2030 auf 30 Prozent zu erhöhen. Damit

können die CO2-Emissionen im Vergleich zu Heizöl um 50% reduziert

werden. Die Richtung stimmt, wie die neusten Zahlen belegen. 2017

konnte das aus einheimischer Produktion eingespeiste Biogas gegenüber

dem Vorjahr um fast 11% gesteigert werden. Inzwischen gibt es in der

Schweiz rund 30 Biogasanlagen, die direkt ins Netz einspeisen;

weitere sind im Bau oder geplant.



Mit seinem Biogasfonds fördert die Gaswirtschaft gezielt neue

Anlagen. So konnten 2017 Förderbeiträge in der Höhe von 3,4 Mio. CHF

ausgerichtet werden. Damit werden Fehlanreize korrigiert, da die

Verstromung von Biogas, die einen tieferen Energienutzen aufweist,

durch Bundessubventionen (kostendeckende Einspeisevergütung KEV)

unterstützt wird. Damit die Gaswirtschaft die Produktion erneuerbarer

Gase weiter ausbauen kann, braucht es zusätzliche, unter anderem

finanzielle Anstrengungen. Insbesondere müssen auch die

Rahmenbedingungen verbessert werden. Dabei geht es primär um die

umfassende Anerkennung von Biogas als erneuerbare Energie im

Wärmebereich, die Anerkennung von Importen und eine Teilzweckbindung

der CO2-Abgabe zugunsten erneuerbarer Gase. Die Gaswirtschaft zahlt

jährlich für mehr als eine halbe Milliarde Franken CO2-Abgabe; ein

Teil davon sollte genutzt werden, um die Produktion und Einspeisung

von erneuerbaren Gasen zu fördern.



Viele Gasversorger sind in den vergangenen Jahren dazu

übergegangen, dem Erdgas-Standardprodukt einen festen Anteil von

Biogas beizumischen (in der Regel 5 oder 10%). Verschiedene

Gasversorger bieten ihren Kunden auf Wunsch auch höhere

Biogas-Anteile an. Mit der Nutzung von Biogas kann zusätzlich CO2

eingespart werden.



Mit einem Anteil von 13,7% am Endenergieverbrauch ist

Erdgas/Biogas in der Schweiz der drittwichtigste Energieträger. Drei

Viertel der Schweizer Bevölkerung sind mit den rund 20'000 Kilometer

langen Gasnetzen erschlossen. Ein gutes Drittel des schweizerischen

Erdgasverbrauchs entfällt auf die Industrie, die den Energieträger

vor allem für die Erzeugung von Prozesswärme einsetzt. Gas ist mit

seiner Netzinfrastruktur ein Schlüsselelement für den Umbau der

Energiesysteme. Es kann einen wichtigen Beitrag leisten für eine

erneuerbare, effiziente und sichere Energieversorgung, gerade auch im

Winter.



Klimaschonend fahren mit Gas



In der Schweiz waren 2017 total 13'297 (+3% gegenüber dem Vorjahr)

Fahrzeuge in Betrieb, die mit Erdgas/Biogas umweltschonend

angetrieben werden. Der durchschnittliche Biogas-Anteil im

Treib-stoff lag 2017 bei knapp 25%. Mit Erdgas/Biogas angetriebene

Fahrzeuge stossen nicht nur markant weniger CO2 aus als Fahrzeuge mit

Benzin- oder Dieselmotoren, sondern emittieren auch viel weniger

umwelt- und gesundheitsbelastende Schadstoffe wie Feinstaub oder

Stickoxide, die im Zusammenhang mit Diesel-Fahrzeugen für

Schlagzeilen sorgen. Wie die Zukunft des Dieselmotors auch aussieht,

mit Gasfahrzeugen steht schon heute eine bewährte Technologie zur

Verfügung, welche die Umwelt und das Klima schont. Dies bestätigt

auch die neuste Auto-Umweltliste des VCS Verkehrs-Club der Schweiz,

in der Gasfahrzeuge die Spitzenplätze belegen.



Originaltext: Verband der Schweizerischen Gasindustrie VSG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100059467

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100059467.rss2



Kontakt:

Thomas Hegglin, Mediensprecher VSG, 044 288 32 62, Hegglin@erdgas.ch