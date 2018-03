Rotkreuz (ots) -



Im Jahr 2017 setzte die Mobility-Gruppe ihre Strategie weiter um,

sich vom Carsharing- zum umfassenden Mobilitätsanbieter zu

entwickeln. Die Vorinvestitionen in neue Geschäftsfelder prägten denn

auch die Jahresrechnung 2017: Der Gewinn lag bei CHF 2,04 Millionen,

der Nettoerlös bei CHF 76,2 Millionen.



Die Mobility-Gruppe investierte im Jahr 2017 in ihre Zukunft: Sie

forcierte den Auf- und Ausbau neuer Geschäftsfelder wie

Scooter-Sharing oder selbstfahrende Fahrzeuge. Dies bedurfte

umfangreicher Vorinvestitionen in IT und Personal. Gepaart mit

höheren Betriebs- und Fahrzeugaufwendungen (insbesondere höheren

Treibstoffpreisen) ergab sich ein Jahresgewinn von CHF 2,04 Mio.

(Vorjahr: CHF 3,4 Mio.). Der Nettoerlös erhöhte sich auf CHF 76,2

Mio. (+0,2%), der operative Cashflow auf CHF 20.5 Mio. (+15.6%).

Mobility-Geschäftsleiter Patrick Marti führt aus: "Als Genossenschaft

haben wir den Vorteil, langfristig handeln zu können. Wir bauen heute

die Mobility von morgen auf. Eine Mobility, die mit einer breiten

Mobilitätspalette möglichst viele Menschen begeistern will." Einer

von mehreren Schritten auf diesem Weg ist Scooter-Sharing, das am 19.

April 2018 in Zürich lanciert wird.



Immer mehr Kunden



Dank einer laufend optimierten Fahrzeugpalette, attraktiven

Standorten sowie vielfältigen Abo- und Nutzungsmöglichkeiten findet

Mobility immer mehr Anhänger. Patrick Marti präzisiert: "177'100

Kunden waren Ende 2017 mit unseren Fahrzeugen unterwegs, darunter

mehr als 4'700 Unternehmen. Alle vertrauen rund um die Uhr auf unsere

Mobilitätsdienstleistungen." Besonders freue er sich über die 3'200

neuen Genossenschafter, die neu dazugestossen seien. "Zusammen mit

allen anderen 63'200 Genossenschaftern legen sie die Basis für unsere

künftige Entwicklung."



