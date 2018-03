Die CME-Group Daten zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futuresmärkten am Mittwoch um -60,3K Kontrakte gefallen ist, nach dem das Endergebnis am Dienstag bei 229.878 Kontrakte lag. Das Volumen legte um mehr als 57K Kontrakte zu, so dass der vorherigen Rückgang teilweise umgekehrt wurde. GBP/USD: Starker Widerstand bei 1,4146 Die jüngste Aufwärtsbewegung ...

