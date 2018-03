Die Baader Bank hat Jenoptik nach endgültigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Es habe operativ betrachtet keinerlei Überraschungen mehr gegeben, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Technologieunternehmens auf das Gesamtjahr erscheine sehr konservativ. Die Bewertung der Aktie sei jedoch selbst für ein Unternehmen in einer exzellenten Wettbewerbsposition in attraktiven Nischenmärkten und guten Wachstumsaussichten recht hoch./ck/la Datum der Analyse: 22.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: DE0006229107