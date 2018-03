Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-22 / 11:10 *Der Online-Broker und der traditionsreiche Eishockey-Erstligist gehen als Partner gemeinsam in die nächste Saison.* *Ratingen/Düsseldorf, 22. März 2018* *- *FXFlat ist auch in der kommenden Saison Partner der Düsseldorfer Eislauf-Gemeinschaft, besser bekannt als DEG. So hat der Online-Broker jüngst seinen Sponsorenvertrag mit dem Eishockey-Erstligisten bis 2019 verlängert. "Wie FXFlat im Bereich Online-Brokerage ist die DEG beim Eishockey eine der stärksten Marken überhaupt - wir freuen uns sehr darauf, diesen traditionsreichen Club auch in der nächsten Spielzeit als Sponsor zu begleiten", erklärt Rafael Neustadt, Geschäftsführer der FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH. Die im Jahr 1935 gegründete DEG wurde bislang acht Mal deutscher Meister der ersten Eishockey-Bundesliga. Die Förderung des Sponsoring-Partnerprogramms der Düsseldorfer kommt allerdings nicht nur der ersten Mannschaft, sondern vor allem auch den Nachwuchsteams zugute. "Uns ist wichtig, dass die erfolgreiche Historie der DEG unter anderem auch durch unsere Unterstützung in der Zukunft weitergeschrieben wird. Unser Engagement erfolgt dabei zwar auch aus lokaler Verbundenheit, ist aber zudem dem Umstand geschuldet, dass wir viele Parallelen zwischen der attraktiven Sportart Eishockey und dem Trading an der Börse erkennen: Sowohl auf dem Eis als auch beim Handel mit Aktien und Co sind es enorme auf der einen, aber auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit auf der anderen Seite, die nötig sind, um langfristig erfolgreich zu sein", so Rafael Neustadt weiter. Das Engagement im Sport hat bei der FXFlat Wertpapierhandelsbank Tradition: CapTrader, eine weitere Marke des Unternehmens, ist unter anderem Sponsor des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf, der auf gutem Wege ist, in der kommenden Saison erstklassig zu sein. *Über die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH* Die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH geht aus der 1997 in Ratingen bei Düsseldorf gegründeten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft Heyder Krüger & Kollegen GmbH (HKK-Invest) hervor. Sie verfügt über die erforderlichen Genehmigungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), deren Aufsicht sie unterliegt. *Über FXFlat und CapTrader* Zur FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH gehören die beiden Marken FXFlat und CapTrader. FXFlat ist ein auf den Forex- und CFD-Handel spezialisierter Broker, CapTrader bietet darüber hinaus erfahrenen Anlegern den kostengünstigen Handel mit Aktien, ETFs, Futures und Optionen an. *Pressekontakt* FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH Herrn Christian Korte Kokkolastr. 1 40882 Ratingen Tel. 02102-100494-19 E-Mail presse@fxflat.com www.fxflat.com [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH Schlagwort(e): Dienstleistungen 2018-03-22 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 667435 2018-03-22 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=dcd300e9a9969cd1e027260b8c712e74&application_id=667435&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2018 06:10 ET (10:10 GMT)