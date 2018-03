Wien - Wie erwartet erhöhte die US-Notenbank die Leitzinsspanne um 25 Basispunkte auf 1,50% bis 1,75%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der gestrige Beschluss sei einstimmig gefallen. Die begleitende Stellungnahme zur Zinsentscheidung unterscheide sich im Wesentlichen mit Blick auf die Einschätzung der Konjunktur von derjenigen von Ende Januar. So werde einerseits konstatiert, dass sich die Konjunkturdynamik im ersten Quartal etwas abgeschwächt habe. Andererseits werde angemerkt, dass sich die konjunkturellen Aussichten in den letzten Monaten verbessert hätten. Unverändert sei die Einschätzung der erwarteten Inflationsentwicklung. Die Währungshüter würden weiter davon ausgehen, dass sich die Inflationsrate in den nächsten Monaten nach oben bewegen werde und mittelfristig beim FED-Ziel von 2,0% p.a. einpendle.

