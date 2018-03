Frankfurt - Dass die US-Notenbank die Zielzone für die FED Funds um einen Viertelprozentpunkt einstimmig auf 1,5 bis 1,75 Prozent angehoben hat, dürfte wohl niemanden überrascht haben, so die Analysten der Deutschen Bank.Aber was den künftigen Zinspfad angehe, könnte es hier und da doch eine gewisse Enttäuschung gegeben haben - zumindest habe der US-Dollar einen Rücksetzer hinnehmen müssen. Denn die so genannten "Dot Plots", die Zinsprojektionen der Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC), würden für das Jahr 2018 im Mittel wie gehabt drei Zinsschritte vorsehen - mancherorts hätten sich Finanzmarktteilnehmer bereits auf die Ankündigung von vier Anhebungen eingerichtet. Dieser vierte Zinsschritt solle nun gemäß der Zinsprognosen erst 2019 stattfinden, sodass die FOMC-Mitglieder nunmehr im Mittel für das kommende Jahr drei statt zwei Zinserhöhungen vorsehen würden. Im Jahr 2020 solle die Mitte der Leitzins-Zielzone nun bei 3,4 Prozent, also 0,3 Prozent höher als noch im Dezember liegen.

