"Börsenurgestein" Dr. Jens Ehrhardt im Gespräch mit Börsen-Korrespondent Mick Knauff: Der renommierte Fondsmanager, Vermögensverwalter und u.a. Herausgeber der seit 1974 erscheinenden FINANZWOCHE sieht auch für die Zukunft keine wirklichen Alternativen zur Aktienanlage. Selbst wenn es im Jahresverlauf 2018 noch einmal zu einem Rücksetzer an der Börse kommen sollte, so sind seiner Meinung nach Aktien weiterhin das Nonplusultra der Kapitalanlage. Die Niedrigzinsen in Europa würden uns noch lange erhalten ...

