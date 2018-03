Im Handelsstreit mit den USA wartet die EU nun auf mögliche Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump. Wenn nichts passiere, träten die von Trump geplanten Schutzzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte in der Nacht in Kraft, sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström am Donnerstag im Europaparlament. Die EU hoffe deswegen, dass Trump noch ankündige, dass einige Länder von den Zöllen ausgenommen werden und dass die EU-Staaten dazugehören. In diesem Fall sollten in Kürze Gespräche über den Handelsstreit starten.

"Wir sind bereit, mit unseren amerikanischen Partnern zu reden, aber wir verhandeln nichts unter Druck oder Drohungen", sagte Malmström" die bereits am Dienstag und Mittwoch Gespräche in Washington geführt hatte.

Der Handelsbeauftragte von Trump hatte am Mittwoch mögliche Ausnahmen für die EU-Staaten und weitere Länder angedeutet. Die EU könne genauso wie Argentinien und Australien so lange von den von Trump verhängten Zöllen ausgenommen werden, bis Handelsgespräche beendet seien, sagte Robert Lighthizer vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses in Washington. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür bislang aber nicht.

Die EU wirft den USA vor, mit den Zöllen entgegen Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) seine heimische Stahl- und Aluminiumindustrie schützen zu wollen. Trump hatte offiziell die nationale Sicherheit als Grund für die Zölle angeführt./aha/DP/jha

