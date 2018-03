Zürich (awp) - Die Credit Suisse sieht in ihrer marktabhängigen Division Global Markets (GM) im bisherigen Verlauf des ersten Quartal 2018 (11 von 13 Wochen) in etwa vergleichbare Erträge zum Vorjahr in US-Dollar. Dies ist ein leichter Rückschlag im Vergleich zum letzten bekannten Stand nach sechs Wochen, wie Unterlagen ...

