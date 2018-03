Eine Analyse zeigt: Goldman Sachs gehört im Rohstoffhandel nicht mehr zum Spitzentrio der Investmentbanken. Auch andere Felder sind problematisch.

Es ist ein Abstieg für eine einst erfolgsverwöhnte Investmentbank: Goldman Sachs, im Rohstoffhandel lange Zeit eines der dominanten Wall-Street-Institute, gehört in dem Segment nicht mehr zum Spitzentrio. Das geht aus einer viel beachteten Analyse des Beratungshauses Coalition für das Jahr 2017 hervor, die an diesem Donnerstag veröffentlicht wurde. Es war das erste Mal seit Einführung dieses Rankings vor acht Jahren, dass die Bank im Rohstoffhandel nicht mehr zu den Top Drei gehört.

Im abgelaufenen Jahr haben sich JP Morgan, Morgan Stanley und die Citigroup die führenden Plätze gesichert und Goldman Sachs von der Top-Position in diesem Segment verdrängt. Das kündigte sich bereits in den ersten Monaten 2017 an, als Goldman den schlechtesten Jahresstart beim Kauf und Verkauf von Rohstoffen hinlegte.

Doch die Bank kämpfte nicht nur in diesem Feld mit Problemen. Die gab es auch im Handel ...

