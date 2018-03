Aixtron hatte eine 2018er-Perspektive präsentiert, die alles und nichts bedeuten konnte … die Erwartungen der Analysten könnten mit dem Spielraum, der da vorgegeben wurde, ebenso unter- wie überboten werden. Die Trader entschieden sich für das Best Case-Szenario und trieben die schon im Vorfeld vorgekaufte Aktie nach den Ende Februar präsentierten Zahlen über die 2017er-Jahreshochs. Knapp unter 17 Euro folgte ein kurzes Verharren, dann kam der nächste Rallye-Schub, der Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6) mit 19,45 Euro am Montag schon fast an die 20 Euro-Marke trug. Eine Aktie, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...