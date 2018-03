IRW-PRESS: Great Atlantic Resources Corp.: Great Atlantic begrüßt Reg Wilson, P. Geo im Advisory Board

Great Atlantic begrüßt Reg Wilson, P. Geo im Advisory Board

VANCOUVER, British Columbia - 22. März 2018 - GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (das "Unternehmen" oder "Great Atlantic") freut sich, die Berufung von Herrn Reginald A. Wilson P.Geo in das Advisory Board bekannt zu geben.

Herr Wilson verfügt über mehr als 45 Jahre Erfahrung als Geologe, davon 12 Jahre direkt im Bergbau in New Brunswick und die letzten 31 Jahre in der Abteilung für geologische Untersuchungen, New Brunswick Department of Natural Resources/Energy and Mine/Energy and Resources Development. Herr Wilson hat einen Bachelor of Science in Geologie und ist Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of New Brunswick, der Geological Association of Canada und der Atlantic Geoscience Society.

Herr Wilson gilt als ein führender Experte für die Mineralgeologie von New Brunswick, der über 20 von Experten begutachtete Zeitschriftenartikel zur Mineralgeologie von New Brunswick verfasst oder mitverfasst hat. Darüber hinaus hat Herr Wilson über 20 Artikel für verschiedene Ministerien in New Brunswick verfasst, vor allem für das Department of Natural Resources.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es 1.500.000 Optionen zu einem Ausübungspreis von $0,10 gewährt hat. Die Optionen sind fünf Jahre lang ausübbar und werden 30 Tage nach Beendigung der Tätigkeit als Director, Officer, Mitarbeiter oder Berater des Unternehmens gekündigt. Die Optionen stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

Über Great Atlantic Resources Corp.

Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.

Für das Board of Directors:

Christopher R Anderson

Christopher R Anderson:

President CEO Director

604-488-3900 - Dir

Investor Relations:

Kaye Wynn Consulting Inc.: 604-558-2630, 888-280-8128 (gebührenfrei)

E-Mail: info@kayewynn.com

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können möglicherweise erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Great Atlantic Resource Corp

888 Dunsmuir Street - Suite 888, Vancouver, B.C., V6C 3K4

(TSXV: GR)

(PH01: FRA)

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

1

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42846

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42846&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA39008 72035

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA3900872035

AXC0223 2018-03-22/12:05