Burkhard Schwetje übernimmt bei der Frankfurter Bildagentur picture alliance die Position des Technical Product Owner und verantwortet die Steuerung und Weiterentwicklung der technischen Plattform sowie die Implementierung neuer Technologien.



"Unsere größte Herausforderung ist und bleibt es, unsere Kunden passgenau mit dem gesuchten Content zu versorgen. Das wichtigste Tool ist unser Portal, das permanent weiterentwickelt und an neue technische Anforderungen und Kundenbedürfnisse angepasst werden muss. Burkhard Schwetje wird uns mit seiner langjährigen Erfahrung dabei helfen, die wichtigsten Trends im Auge zu behalten, aktuelle technische Entwicklungen zu bewerten, Potenziale zu erkennen und die technischen Möglichkeiten optimal zu nutzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.", sagt Andreas Genz, Geschäftsführer der picture alliance.



Nach seinem Studium der Geschichte und Volkswirtschaft an der Universität Köln, hat Burkhard Schwetje (49) an unterschiedlichen Medienprojekten gearbeitet, lange Zeit auch in Italien. Seine Schwerpunkte waren Verlagsprojekte (Kunstbuch, Bildbände und Sachbücher) sowie Prozess- und Produktinnovation im Medienbereich. Hier hat er insbesondere Zeitungsverlage und Broadcaster bei der Entwicklung neuer Distributionsstrategien im Web und auf mobilen Endgeräten beraten und Hardware-Hersteller bei der Entwicklung von Content Strategien unterstützt. Vor seinem Wechsel zur picture alliance war er als Senior Produkt Manager Digital bei der MVB Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH tätig.



Über picture alliance



Die dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 60 Mio. Bildern, Grafiken und Videos. Durch die Zusammenarbeit mit 250 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).



