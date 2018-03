Ein Vierteljahrhundert hat die Bundesrepublik in China auf Wandel durch Handel gesetzt. Nun wird klar: Die Wette ist verloren. Stattdessen setzt China nun in Europa seine Interessen durch, spioniert, kauft Firmen auf.

Andreas Pinkwart mag die Expansionslust der Chinesen. Große Investitionen sind gute Nachrichten, findet der Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen (FDP) und beschmiert im Düsseldorfer Szenelokal Flurklinik zum zweiten Frühstück sein Bananenbrot. Rund 1200 chinesische Unternehmen seien inzwischen im Westen der Republik vertreten, mehr als in jedem anderen Bundesland. Nein, "vor den chinesischen Übernahmen müssen wir wirklich keine Angst haben", sagt Pinkwart. Spionage, mangelnder Marktzugang, unklare Eigentümerstrukturen - das seien natürlich wichtige Themen. Aber er setze da auf Zeit, Geduld, gutes Zureden, Diplomatie: "Wir empfangen die Chinesen weiterhin mit offenen Armen."

So wie Pinkwart reden viele deutsche Politiker und Unternehmer seit Jahrzehnten: China, das riesige Land, der riesige Markt, die riesige Chance. Allerdings zeigten die Vektoren vor 20 Jahren noch rein ostwärts. Die deutsche Industrie(politik) fand in China alte Löhne und neue Absatzmärkte; sie half den kommunistischen Kadern beim Aufbau des Landes und beim Ausbau des Lebensstandards - und hoffte, nebenbei auch Rechtsstaatlichkeit exportieren zu können. Der wirtschaftlichen Verflechtung folgt Chinas Öffnung hin zu Demokratie und Marktwirtschaft - das war die Hoffnung, die naive Wette, die Deutschland damals vor allem mit sich selbst abschloss: Wandel durch Handel. Als wäre das ein Automatismus vom Range des waltenden Weltgeistes.

Heute sind große Teile der deutschen Wirtschaft abhängig von China. Daimler, BMW, Volkswagen verkauften 2017 dort 1,37 Millionen Fahrzeuge, so viele wie nirgendwo sonst, so viele wie nie und neun Prozent mehr als 2016. Viele mittelständische Energiekonzerne, Maschinenbauer und Müllunternehmer haben sich in eine Art Konkubinen-Wirtschaft zwingen lassen, in Joint Ventures mit wenig Mitspracherecht und viel Know-how-Transfer, um nur ja Zugang zum riesigen Markt zu bekommen - sie stehen nun vor den Trümmern ihrer Leichtgläubigkeit. Gleichzeitig haben die Chinesen längst angefangen, ihrerseits Unternehmen zu kaufen - und investieren in Europa wie nirgends sonst in der entwickelten Welt. In den vergangenen zehn Jahren flossen drei Prozent der chinesischen Auslandsinvestitionen in die USA; nach Europa gingen weit mehr: 38 Milliarden Euro, ein Drittel davon in die Bundesrepublik.

Die Chinesen sind vor allem an Schlüsseltechnologien und Know-how interessiert. Sie gaben fünf Milliarden Euro für den Roboterhersteller Kuka aus, investierten vier Milliarden bei der Deutschen Bank, neun beim Autobauer Daimler. Staatlich kontrollierten oder nahen Konzernen gehören, ganz oder teilweise, der Flughafen Frankfurt-Hahn, bald der deutsche Stromnetzbetreiber 50Hertz, heute schon der Hafen im griechischen Piräus oder die Bahnstrecke Belgrad-Budapest. Offenbar hält der chinesische Staatspräsident Xi Jinping die chinesische "Entwicklungsdiktatur" für so erfolgreich, dass er ihren Modellcharakter jetzt auch grenzübergreifend erproben will. Und anders als NRW-Minister Pinkwart glaubt, liegt die Betonung dabei nicht auf Entwicklung - sondern auf Diktatur. Dagegen sind die Ausfälle von US-Präsident Donald Trump beinahe harmlos.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde will "Industriesupermacht" werden und hat im Rahmen der "Made in China 2025"-Initiative zehn Schüsselindustrien identifiziert, in denen das Land zu anderen Industriestaaten aufschließen soll, darunter Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Im Zuge dessen führen sich die Kader gegenüber ausländischen Unternehmen im Land zunehmend hochherrschaftlich auf. Peking dreht ihnen in diesen Tagen das freie Internet ab, zwingt sie, ihre Firmengeheimnisse auf chinesischen Servern und über chinesische Leitungen zu transportieren - eine Art Leseerlaubnis für die Partei. Und auch die chinesischen Investoren in Deutschland greifen hart durch: Sie beginnen, deutsche Standorte zu verkleinern oder gleich nach China zu verlegen, so wie es gerade beim bayrischen Maschinenbauer KraussMaffei geschieht.

Vom Spionage-Aktivismus Chinas ganz zu schweigen. Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat bereits im Winter vor dem "breit angelegten Versuch der Infiltration insbesondere von Parlamenten, Ministerien und Behörden" gewarnt; von einer "Unterwanderung der EU", spricht gar das Mercator-Institut für China-Studien. Im Auswärtigen Amt beobachten sie mit wachsendem Entsetzen die Wirtschaftsspionage und Agentenanwerbung. Man habe immer gedacht, China entwickle sich in Richtung Westen - "das war ziemlich naiv", sagt eine Beamtin. Tatsächlich sei das Gegenteil, die Abwendung vom Westen, der Fall. "China nimmt massiv Einfluss auf die europäische Politik. Das Land wird für uns zu einem außenpolitischen Problem", sagt eine prominente Stimme der Bundesregierung.

Brisantes China-Material

Mittlerweile geben auch Unternehmen mit vorrangig betriebswirtschaftlichen Interessen ihre Zurückhaltung auf: "Globale Märkte dürfen keine Einbahnstraße sein", sagt etwa Osram-Chef Olaf Berlien. Und Enis Ersü, Direktor des Darmstädter Kameraspezialisten Isra Vision, meint: "Ich habe immer ein Problem damit, wenn China in Deutschland was kauft, weil wir nicht die gleichen Möglichkeiten dort haben."

Wenn Top-Manager brisantes China-Material weiterreichen, kann es zu Szenen wie in einem James-Bond-Film kommen. Ihren Namen? "Den müssen Sie vergessen!" Ihr Unternehmen, die Branche? "Halten Sie uns da raus!" Der Mann, der so viel Vorsicht walten lässt, ist etwa 50 Jahre alt und arbeitet seit Jahren für einen großen europäischen Industriekonzern. Die Geschäfte laufen gut, auch wegen der vollen Auftragsbücher in China. Daher habe er bisher geschwiegen. Das Unternehmen würde sonst in eine gefährliche Schieflage geraten. Zu groß sei die Abhängigkeit.

Doch zu groß sei inzwischen auch der Leidensdruck. Deshalb will er nun reden, zum ersten Mal, weil er die "Naivität vieler Manager und Politiker unerträglich" findet - und weil da ein "ganz großes Problem auf Europa zurollt". Der Manager schiebt ein 44-seitiges Dossier über den Konferenztisch. Die Broschüre mit dem stilisierten Spinnennetz auf dem Cover trägt den Titel "Staatlich geförderte Wirtschaftsspionage". Vor allem Politiker in Paris, Brüssel und Berlin sollen sie lesen. Die wenigsten Sorgen bereiten ihm einzelne Schnüffelaktionen. Viel gefährlicher sei das vor acht Monaten verabschiedete "Intelligence Law". Noch sei nicht ganz klar, was Peking damit bezwecke. Möglich aber, dass die Partei künftig chinesisch kontrollierte Unternehmen im Ausland als Brückenköpfe ihrer Spionage einsetze: "Westliche Unternehmen und Behörden werden dadurch noch verwundbarer."

Als ob sie das nicht längst wären. Beispiel Aixtron. 2016 wollte das Unternehmen San'an gemeinsam mit einem Fonds namens Fujian Grand Chip (FGC) den Aachener Maschinenbauer schlucken. Doch dann stellte sich - nach einer aufwendigen Entwirrung der Beteiligungsstrukturen - heraus, dass FGC zu 100 Prozent vom chinesischen Staat kontrolliert wird. Am Ende untersagten die deutschen Behörden den Kauf. Beispiel Geely. Der chinesische Autobauer, hat sich nahezu unbemerkt mit zehn Prozent an Daimler beteiligt, obwohl ...

