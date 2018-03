Linz - Obwohl die britischen Inflationsdaten mit 2,7% und die Kerninflation mit 2,4% im Jahresvergleich leicht unter den Erwartungen blieben, konnte das Britische Pfund - in Folge guter Daten zum Arbeitsmarkt - weiter zulegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.

