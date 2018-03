Köln - Die Aktienmärkte waren im Februar von Kursverlusten und einem deutlichen Anstieg der Volatilität geprägt, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Opportunities-Fonds (ISIN LU0106280919/ WKN 930921).Die Aktienmärkte der Schwellenländer hätten gemessen am MSCI Emerging Markets Kursindex auf Euro-Basis per Saldo um 2,7% nachgegeben. Die Hauptaktienmärkte seien gemessen am MSCI World Kursindex auf Euro-Basis um 2,3% gefallen. Der Sauren Global Opportunities habe im Februar eine Wertminderung in Höhe von 1,2% verbucht.

