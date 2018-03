Köln (ots) - Das Gesundheitsportal Onmeda.de wurde einem umfassenden Relaunch unterzogen. Die Webseite stellt die effektive Informationssuche in den Vordergrund und orientiert sich noch stärker an den Bedürfnissen seiner User: schnell und übersichtlich Informationen zu Gesundheitsfragen zu erhalten. Vor allem die mobile Nutzbarkeit hat sich verbessert.



Wer gesundheitliche Fragen hat, findet auf Onmeda.de umfassende und vertrauenswürdige Antworten - das macht das beliebte Gesundheitsportal so erfolgreich (12,22 Millionen Visits, IVW Februar 2018). Mit dem Relaunch wurde nun auch die Mobile-Experience der Webseite optimiert, sodass Onmeda.de ab sofort auf allen mobilen Devices in einem nutzerfreundlichen und modernen Design erscheint.



Zentrales Element der neuen Seite ist ein prominentes Suchfeld im oberen Drittel der Homepage, das den User schnell zum gesuchten Thema leitet. Auch die bisher auf Mobilgeräten unauffällige Suchfunktion wurde stärker hervorgehoben und vom Menü direkt in den Header verschoben. So findet der User noch schneller Antworten auf seine Gesundheitsfragen.



Fast die Hälfte der Deutschen informiert sich im Netz über das Thema Gesundheit. Jedoch haben davon 65 % der Nutzer Schwierigkeiten, vertrauenswürdige Inhalte zu identifizieren, zudem empfindet jeder Zweite die Fülle an Informationen verwirrend (Quelle: Bertelsmann-Stiftung 2017). Onmeda.de reagiert mit dem Relaunch auf den Wunsch nach Klarheit und Orientierung: Die Übersicht der Artikel wurde umstrukturiert und erscheint nicht weiter als Mosaik, sondern wird gebündelt in Themen-Blöcken dargestellt. Insgesamt zeichnet sich das neue Design durch eine klare und aufgeräumte Struktur aus, die den User durch alle Inhalte führt. Ein moderneres Farb- und Schriftkonzept und größere Bilder runden das neue Design ab.



Stefan Schweiger, Chefredakteur von Onmeda.de: "Mit dem Redesign unseres Gesundheitsportals stellen wir die Bedürfnisse unserer User ganz klar in den Vordergrund. Durch die verbesserte Übersichtlichkeit und optimierte Funktionen lösen wir unser Versprechen, medizinische Informationen laienverständlich zu erklären, noch besser ein."



Onmeda.de steht für Transparenz, Unabhängigkeit und Vertrauenswürdigkeit. Das haben im Januar 2018 das Aktionsforum Gesundheitsinformationssystem (afgis e.V.) sowie die Stiftung Health on the Net mit ihren Rezertifizierungen erneut bestätigt.



Über Onmeda.de



Onmeda.de bietet umfangreiche und hochwertige Inhalte rund um die Themenfelder Medizin & Gesundheit und zählt mit 6,62 Millionen Unique Usern und 12,22 Millionen Visits (AGOF digital facts 2018-02, Einzelmonat Februar und IVW Februar 2018, stationär+mobil) zu den führenden Gesundheitsportalen in Deutschland. Die Redaktion von Onmeda.de setzt sich aus erfahrenen Medizinredakteuren zusammen, die neutral und unabhängig über aktuelle Gesundheitsthemen informieren. Die hohe Qualität von Onmeda.de spiegelt sich auch in der mehrfachen Zertifizierung des Portals wider (afgis-Qualitätslogo, HONcode). Onmeda.de gehört zur gofeminin.de GmbH, die mit gofeminin.de die deutschsprachige Website von aufeminin.com, Europas führender Online-Plattform für die weibliche Zielgruppe, anbietet. Die gofeminin GmbH gehört zur französischen aufeminin.com S.A., an der die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt ist.



