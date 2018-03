Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-22 / 11:43 *PropTech1 Ventures: Deutschlands erster auf PropTech-Startups spezialisierter Venture-Capital-Investor nimmt Investitionstätigkeit auf* *Berlin, 22. März 2018 - *PropTech1 Ventures, der erste Venture-Capital-Investor in Deutschland, der sich auf die Digitalisierung der Immobilienwirtschaft fokussiert, nimmt seine Investitions-tätigkeit auf. Der Investitionsfokus liegt auf europäischen PropTech-Startups mit gesondertem Schwerpunkt auf der DACH-Region. Die Initiatoren Marius Marschall von Bieberstein (Geschäftsführer und Mitgesellschafter des mittelständischen Immobilienentwicklers evoreal) und die COOPERATIVA Venture Group (ein führendes Venture Capital Family Office) - unter Leitung ihrer Managing Partner Anja Arnold und Nikolas Samios - haben nach eingehender Analyse des Digitalisierungsstands der Immobilien-branche festgestellt, dass diese einerseits von nachhaltiger Veränderung bedroht wird, andererseits auch von den enormen Optimierungspotentialen profitieren kann, die durch die wachsende Anzahl an PropTech-Startups geboten wird. Für Unternehmen aus dem Immobilienbereich - ähnlich wie zuvor im Handel oder in der Finanz- und Versicherungsbranche - gilt es nun, bewusst zu wählen, ob sie zu den Digitalisierungsgewinnern oder -verlierern gehören möchten. Die etablierten Marktteilnehmer üben sich bei der Beteiligung an innovativen Geschäftsmodellen jedoch in Zurückhaltung. Marius Marschall von Bieberstein fasst die Gründe des Zögerns zusammen: "Traditionelle Immobilienunternehmen besitzen wenig Erfahrung mit direkten Minderheitsinvestments in Startups und haben entsprechend keine internen Venture-Capital-Strukturen, -Prozesse und -Know-how. Zudem leiden sogenannte Corporate-VC-Fonds an adverser Selektion, weil sich gute Startups nicht an einen einzelnen strategischen Investor binden wollen, um dessen Konkurrenz nicht als zukünftige Kunden und/oder Käufer auszuschließen." Auf Basis ihrer Analyse beschlossen die Initiatoren, präzises Venture-Capital-Know-how mit tiefem Sektorwissen der Immobilienbranche zu kombinieren und als unabhängiger Wagniskapitalgeber in die attraktivsten PropTech-Startups zu investieren. Weitere Unternehmer mit einschlägiger Erfahrung schlossen sich schnell dem Projekt PropTech1 Ventures als Venture Partner an und sorgen für eine breitere Beurteilungskompetenz und einen größeren Marktzugang. Darunter: Andreas Wende, der jahrzehntelang in leitenden Positionen bei Immobilienkonzernen wie JLL und Savills tätig war und als Business Angel bei bekannten PropTech-Unternehmen wie Allthings und EVANA in beratenden Funktionen tätig ist, Christian Vollmann, CEO & Gründer des Nachbar-schaftsnetzwerks nebenan.de und "Business Angel des Jahres 2017", Kristofer Fichtner, der als erfolgreicher PropTech-Unternehmer mit seinen Anteilen als Mitgründer des Energieeffizienz-Startups Thermondo bereits einen Exit erzielt hat, sowie Nicholas Neerpasch, der nach einer Karriere als Architekt und Geschäftsführer der GFP Group und CEO & Mitgründer des Modernisierungsmanagement-Marktplatzes Doozer traditionelle Immobilien-Projektsteuerung und PropTech-Innovation miteinander vereint. Als Senior Advisor der COOPERATIVA Venture Group haben zudem die erfahrenen Business Angels Andreas von Blottnitz (Chairman of the Board of Directors des an der NASDAQ gelisteten US-PropTech-Unternehmens AppFolio) und Jan Henric Buettner (Gründer des Venture-Capital-Fonds BV Capital - heute e.ventures - und Eigentümer des Luxusressorts Weissenhaus) in PropTech1 Ventures investiert. Nikolas Samios, Founding Partner von PropTech1 Ventures, kommentiert die Strategie, die sich in der Auswahl der Venture Partner manifestiert: "Unser Ansatz ist es, das ,Best of both world' aus Venture-Capital-Methodik und fundierter Branchenexpertise zu vereinen. Unsere Partner unter-stützen uns dabei, die aussichtsreichsten PropTech-Startups zu selektieren. Gleichzeitig bieten wir diesen den Zugang zum Kundenstamm und/oder Immobilienportfolio unserer Gesellschafter - ohne sich an einen einzelnen strategischen Investor vorzeitig zu binden." Zusätzlich zu den Venture Partnern haben sich bereits die ersten traditionellen Markteilnehmer am Projekt PropTech1 Ventures beteiligt: das börsennotierte Wohnimmobilienunternehmen ACCENTRO Real Estate AG, der Immobilienprojektentwickler FORTIS Group und der Immobilien-investor Mähren AG sowie die Unternehmer Tomislav Karajica (Geschäftsführer des Immobilien-projektentwicklers Imvest), Marcus Lehmann (Geschäftsführer des Energieeffizienzunternehmens Lava Energy und Mitgesellschafter von Minol-Brunata), Mark Heydenreich (Geschäftsführer der FORTIS Real Estate Investment und der Advice & Versa Real Estate GmbH), Rackham Felix Schröder (Co-Geschäftsführer und Gesellschafter von Engel & Völkers Berlin Commercial), Stefan-Martin Walser (Geschäftsführer der Walser Immobilien Gruppe) sowie Hannes Kleist (Seriengründer, erfolgreicher Exit seines Startups stanwood an die Funke Mediengruppe). PropTech1 Ventures wird die ersten Investitionen in Startups kurzfristig verkünden. Um sich für weitere Marktteilnehmer zu öffnen, läuft derzeit ein Registrierungsverfahren der Management-gesellschaft bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, nach deren Abschluss das Projekt für weitere Marktteilnehmer geöffnet wird. *Pressematerial *zur freien Verwendung: http://bit.ly/Pressekit_PropTech1 [1] *Kontakt* Theo Bonick, Public Relations PropTech1 GmbH & Co. KG theo@proptech1.ventures +49 30 6098890 60 *PropTech1 Ventures* ist Deutschlands erster auf PropTech-Startups spezialisierter Venture-Capital-Investor. Nachdem die Immobilienwirtschaft, der sogenannte "schlafende Riese", jahrzehntelang echte Innovation gescheut hat, steht sie nun aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung vor einschneidendem Wandel. Dies birgt enorme Chancen für PropTech-Startups, die sich auf die Optimierung, Digitalisierung und Disruption der Immobilienbranche fokussieren. PropTech1 Ventures wurde gemeinsam vom Immobilienunternehmer Marius Marschall von Bieberstein und der COOPERATIVA Venture Group ins Leben gerufen und vereint so Expertise und Marktzugang von führenden Experten der traditionellen Immobilienwirtschaft, der PropTech-Szene und dem Venture-Capital-Bereich. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: COOPERATIVA Venture Group Schlagwort(e): Immobilien 2018-03-22 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 667509 2018-03-22 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0ce77349c901198ba3c20672ebd06a1a&application_id=667509&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2018 06:43 ET (10:43 GMT)