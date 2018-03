Nachdem vor zwei Wochen die EZB den Ausstieg aus ihrer ultralockerer Geldpolitik vorbereitete, indem sie den Finanzmärkten keine weitere Ausweitung ihrer Anleihekäufe in Aussicht stellte, legte nun die Federal Reserve erneut vor und erhöhte wie erwartet den US-Leitzins. Während in diesem Jahr drei weitere Erhöhungen folgen sollen, prognostizierte die US-Notenbank für das nächste Jahr drei statt zwei Schritte, beließ für das übernächste Jahr die Anzahl jedoch bei zwei. Der Wechselkurs von Euro in US-Dollar tendiert derzeit mit einer Unterstützung um 1,22 US-Dollar zur Seite, kam dabei letztens nicht mehr über 1,24 US-Dollar hinaus. Auf längere Sicht befindet er sich aber im seit April letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 1,22 und 1,30 US-Dollar beschrieben werden kann. Unsere vor zwei ...

