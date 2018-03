Berlin (ots) -



Rund 11,3 Mio. Geschäftsreisende - so eine aktuelle Erhebung des Verbands Deutsches Reisemanagement e. V. (VDR) - starten hierzulande jährlich zu Meetings, Konferenzen und anderen dienstlichen Terminen (Quelle: "VDR-Geschäftsreiseanalyse 2017", 15. Ausgabe). Für das laufende Jahr prognostiziert der VDR auf Basis einer Studie, dass sich die Zahl der Geschäftsreisen mit rund 118 Mio. (2017) mindestens auf dem bisherigen Niveau stabilisieren wird. Damit bleibt der persönliche Austausch auch in Zeiten virtueller Kommunikationsmöglichkeiten ein wichtiges Instrument. Das kann Gerd Schorge, Geschäftsführer bei der INTERLINE Limousine Network GmbH, nur bestätigen: "Der direkte Kontakt von Mensch zu Mensch verbindet mehr als nur ein Video-Chat, dient dem Networking und fördert nicht zuletzt die guten Geschäftsbeziehungen."



Vom "Office to Go" bis zu den roten Gummibärchen



Gerd Schorge ist seit über 25 Jahren im Bereich der exklusiven Beförderung von Geschäftsreisenden aus Wirtschaft und Politik tätig und weiß daher ganz genau, welche speziellen Anforderungen ein anspruchsvolles Klientel an den Limousinen- und Chauffeurservice stellt. Dabei beginnt die Fahrt nicht selten direkt auf dem Flughafen-Rollfeld - ein sicherheitssensibler Bereich, in den nur entsprechend geprüfte Dienstleister wie INTERLINE Limousine Network einfahren dürfen. "Manager, die geschäftlich viel reisen, möchten die Zeit unterwegs so effektiv wie möglich nutzen", sagt Gerd Schorge. Daher sind die Zufahrt zum Rollfeld, aber auch die technische Ausstattung der Fahrzeuge mit WLAN beispielsweise eine wesentliche Voraussetzung für das "Office to Go".



Da Dienstreisen nicht selten mit Anstrengung oder gar Stress verbunden sind, legen Vielreisende - wo es möglich ist - besonderen Wert auf Komfort. "Dazu gehören für uns auch kleine Aufmerksamkeiten, wie etwa immer eine aktuelle Tageszeitung an Bord zu haben oder auch einmal die roten Gummibärchen, wenn unser Gast diese besonders gern mag", erzählt Schorge. Er misst dabei insbesondere der fachlichen Kompetenz sowie Freundlichkeit der Chauffeure einen hohen Stellenwert bei: "Wir beschäftigen ausschließlich fest angestellte, ortskundige Chauffeure, die wir regelmäßig schulen und fortbilden. Unsere Gäste sollen sich rundum wohlfühlen, wenn sie bei uns einsteigen."



Rundum-sorglos-Betreuung der Kunden beginnt bei der Buchung



Für den Geschäftsführer zählt jedoch nicht allein die professionelle Beförderung der Gäste. Vielmehr gilt es für ihn, auch bei der Buchung und Auftragsabwicklung die eigenen hohen Ansprüche im Kontakt mit den Kunden zu leben: "Bei uns laufen die Aufträge nicht über ein anonymes Buchungsportal, sondern werden im persönlichen Gespräch mit unseren Kollegen bearbeitet." INTERLINE Limousine Network legt dabei Wert auf Kontinuität und eine Erreichbarkeit rund um die Uhr. Auf diese Weise können auch individuelle Anforderungen stets zuverlässig erfüllt werden. So stellt das Team auf Kundenwunsch beispielweise Daten zum CO2-Verbrauch zur Verfügung. "Wir achten im Sinne einer möglichst umweltfreundlichen Mobilitäts-Dienstleistung auf eine kurze Haltedauer der Fahrzeuge und moderne Technik - etwa den Einsatz von Hybrid-Autos - und haben natürlich auch die E-Mobilität stets im Blick."



Die INTERLINE Limousine Network GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist seit 25 Jahren auf die exklusive, professionelle Beförderung von Einzelpersonen und Gruppen spezialisiert, die ausschließlich mit festangestellten Fahrern und eigenen Fahrzeugen erfolgt. Zu den Geschäftsfeldern gehören neben dem klassischen Limousinen- und Chauffeurservice auch Busservice, Aircraft Charter und Global Transportation sowie Events. Zusätzlich zu den zwölf Standorten in Deutschland bietet das Unternehmen seine Services in Zusammenarbeit mit Carey International in über 1.000 Städten weltweit an. Mit 120 Mitarbeitern erwirtschaftet die INTERLINE-Gruppe in Deutschland einen Jahresumsatz von rund 12,5 Mio. Euro und gehört zu den führenden Anbietern klassischer Limousinenservices.



