Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Diese Pressemeldung von heute vor Marktstart ist wohl der überfällige Gamechanger in der schon sehr lange andauernden - und bisweilen mühsamen - Geschichte rund um Immofinanz, CA Immo, dazu nehme ich auch S Immo und Rene Benkos Signa. Mit den in der Pressemeldungen enthaltenen Angeboten von Starwood (USA) für Immofinanz und CA Immo gibt es nun endlich einen Floor. Hier mal die beiden Offers. "Das Übernahmeangebot an die Aktionäre der CA Immo richtet sich auf den Erwerb von bis zu 25.690.167 Stück Inhaberaktien der CA Immo (ISIN AT0000641352). Das entspricht einem Anteil von bis zu 26,00% der ausgegebenen Inhaberaktien der CA Immo. Den Aktionären der CA Immo wird ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...