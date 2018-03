22.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: S Immo (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Im Einkaufszentrum Sun Plaza in Bukarest, eines der größten Entwicklungsprojekte in der Geschichte der S Immo AG, sind die Umbauarbeiten abgeschlossen und die insgesamt 20.000 m² neugestalteter Flächen mit heutigem Tag offiziell eröffnet. Marken wie Intimissimi, Calzedonia, Forever 21 oder Terranova sind ab sofort fixer Bestandteil des Centers, das nun insgesamt über 170 Geschäfte umfasst. Um den Geschäftsbetrieb so wenig wie möglich zu stören und den Kunden auch während der Neugestaltung ein Einkaufserlebnis auf gewohnt hohem Niveau...

