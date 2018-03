FRANKFURT (Dow Jones)--Deutschland wird im zweiten Quartal weniger Schulden machen als ursprünglich geplant. Der Emissionskalender des Bundes sieht 2 Milliarden Euro weniger Volumen vor als im Dezember 2017 angekündigt. Insgesamt sollen 32,5 (geplant: 34,5) Milliarden Euro über Kapitalmarktinstrumente wie Bundesschatzanweisungen, Bundesobligationen und Bundesanleihen mit Laufzeiten zwischen zwei und 30 Jahren aufgenommen werden.

Geldmarktpapiere, namentlich Bubills mit drei und sechs Monaten Laufzeit, sollen wie geplant 10 Milliarden Euro ausmachen. Außerdem plant die Finanzagentur mit drei Auktionen von inflationsindexierten Anleihen im zweiten Quartal. Deren Details werden jedoch immer erst kurzfristig bekannt gegeben.

Hintergrund ist ein gesunkener Finanzierungsbedarf des Bundes und seiner Sondervermögen im Jahresverlauf, wie die Finanzagentur mitteilte. Die deutschen Steuereinnahmen waren im Februar deutlich gestiegen, nachdem sie bereits im Vormonat zugenommen hatten. Sie legten ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,1 Prozent zu, wie das Bundesfinanzministerium bekanntgab. Im Januar waren sie um 2,8 Prozent gewachsen. Da die Wachstumsprognosen für Deutschland von allen namhaften Instituten gerade erst angehoben worden sind, dürften die Steuereinnahmen auch weiter sprudeln.

Bei der Aufstockung der 0,5-prozentigen Bundesanleihe mit Fälligkeit am 15. Februar 2028 (ISIN DE0001102440) wird am 16. Mai 2018 das Emissionsvolumen um 1 Milliarde Euro auf 2 Milliarden reduziert. Auch bei der Aufstockung der 0-prozentigen Bundesobligation, die am 14. April 2023 fällig wird (ISIN DE0001141778), wird der Platzierungsumfang am 6. Juni 2018 ebenfalls um 1 Milliarde Euro auf 2 Milliarden gesenkt.

Damit sinkt das geplante Jahresemissionsvolumen der nominalverzinslichen Kapitalmarktinstrumente des Bundes von 183 auf nunmehr 181 Milliarden Euro. Ursprünglich hatte der Bund im Dezember mit einer Summe von 189 bis 193 Milliarden Euro kalkuliert, wobei 6 bis 10 Milliarden Euro an inflationsindexierten Anleihen eingerechnet sind. 2017 hatte das Auktionsvolumen 175,5 Milliarden Euro betragen.

Grundsätzlich gilt für alle Bundeswertpapiere, dass sich die in der Jahresvorausschau genannten Beträge und Termine je nach Finanzierungsbedarf und Liquiditätslage des Bundes und seiner Sondervermögen und je nach Kapitalmarktsituation noch ändern können. Die Konkretisierung oder Bestätigung der Emissionsplanung für das dritte Quartal wird im Juni 2018 veröffentlicht.

March 22, 2018

