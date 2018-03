Gerhard Grandke (63) bleibt bis Ende 2021 an der Spitze des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen. Der Verbandsvorstand habe die Amtszeit des geschäftsführenden Präsidenten einstimmig verlängerte, teilte der Verband am Donnerstag nach einer Sitzung in Fulda mit. Der ehemalige Offenbacher Oberbürgermeister steht der Geschäftsleitung seit dem 1. März 2009 vor. Gemessen an der Bilanzsumme der Mitgliedsinstitute ist der Verband mit 49 Sparkassen - 33 in Hessen und 16 in Thüringen - der fünftgrößte unter den elf Regionalverbänden im Sparkassenlager. Die Sparkassen der beiden Länder halten auch die Mehrheit an der Landesbank Hessen-Thüringen./ben/DP/zb

