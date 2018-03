JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Vertagung der außerordentlichen Hauptversammlung DGAP-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Hauptversammlung JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Vertagung der außerordentlichen Hauptversammlung 22.03.2018 / 12:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Equity Long-Short UCITS ETF Vertagung der außerordentlichen Hauptversammlung ("AHV") vom 20. März 2018 Die Mitglieder der Geschäftsführung von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV ("ICAV") teilen mit, dass der Vorsitzende die AHV von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Equity Long-Short UCITS ETF im Einklang mit der Gründungsurkunde und der Mitteilung über die AHV für beschlussunfähig erklärte und daher vertagte. Die vertagte AHV wird am 27. März 2018 um 16:30 Uhr (irischer Ortszeit) im JPMorgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland, abgehalten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: JPMorgan Fraser Easton +44 207 7423425 Diese Informationen werden von RNS mitgeteilt, dem Informationsdienst der Londoner Börse 22.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV JPMorgan House, International Financial Services Centre Dublin 1 Dublin Irland Telefon: +353 1 612 3000 Internet: www.jpmorganchase.com ISIN: IE00BF4G7308, IE00BF4G7290, IE00BYVZV757 WKN: A2DWR0, A2DWRZ, A2H9US, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 667279 22.03.2018

ISIN IE00BF4G7308 IE00BF4G7290 IE00BYVZV757

