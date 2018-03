Schiltach (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der 22. März steht im Zeichen des Wassers. Anlässlich der Weltkonferenz "Umwelt und Entwicklung" 1992 in Rio de Janeiro wurde der Weltwassertag ins Leben gerufen, um auf die Bedeutung des schützenswerten und faszinierenden Elementes hinzuweisen. Hansgrohe, global tätiges Unternehmen und ein führender Hersteller von Brausen, Duschsystemen, Bad- und Küchenarmaturen sowie Küchenspülen, ist auf wirtschaftliche und emotionale Weise mit dem Wasser verbunden. Mit ihren Armaturen, Brausen und Duschsystemen gibt die Hansgrohe Group Wasser Form und Funktion.



Wasser neu denken



Gemeinsam mit namenhaften Architekten und Designern aus aller Welt sucht Hansgrohe immer wieder neue Konzepte für den Umgang mit Wasser. "Bad und Küche entwickeln sich weiter, sie sind längst Teil der Wohnarchitektur geworden", sagt Thorsten Klapproth, Vorsitzender des Vorstands. Wasser spielt in beiden Räumen eine zentrale Rolle. Hansgrohe hat den Anspruch, Begegnungen mit Wasser jeden Tag aufs Neue zu einem Erlebnis zu machen.



Vorreiter im Wassersparen



Als eines der ersten Unternehmen der Sanitärbranche produziert Hansgrohe seit den 1980er Jahren Wasser und Energie sparende Produkte. Die Effizienztechnologien, wie beispielsweise EcoSmart, Air Power oder CoolStart, senken den Verbrauch und sparen dabei Wasser und Energie beim täglichen Gebrauch - ohne dabei auf Design oder Bedienkomfort zu verzichten. So verwirbelt AirPower Wasser mit Luft, macht Tropfen füllig-weich, steigert das Duschvergnügen und die Wassereffizienz. EcoSmart Armaturen und Brausen verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche. Bei der CoolStart-Technik läuft in der Griff-Mittelstellung ausschließlich kaltes Wasser. Wohingegen bei Standard-Armaturen in der Mittelstellung sofort der Durchlauferhitzer oder die Umwälzpumpe anspringt.



Umweltschutz ist ein kontinuierlicher Prozess



Hansgrohe setzt in seinen Betrieben auf konsequentes Umweltmanagement, engagiert sich für nachhaltiges Wirtschaften und beteiligt sich rege am gesellschaftlichen Diskurs. "In der Hansgrohe Group ist nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln mehr als eine Selbstverständlichkeit, es ist unser Selbstverständnis", sagt Thorsten Klapproth, Vorsitzender des Vorstands. Besonders im Herstellungsprozess vermeiden die Bad- und Küchenspezialisten unnötigen Wasser, Energie- und Materialeinsatz. Ideen zur Verbesserung sind immer willkommen, denn Umweltschutz ist ein kontinuierlicher Prozess. Wertvolle Ideen liefern die Hansgrohe Mitarbeiter regelmäßig - wie beispielsweise in Shopfloor-Meetings mit dem Vorstand. So steigert Hansgrohe überall im Unternehmen die Rohstoff- und Energieeffizienz und reduziert Abfälle sowie schädliche Umweltauswirkungen.



Über die Hansgrohe Group - das Original aus dem Schwarzwald



Die Hansgrohe Group mit Sitz in Schiltach/Baden-Württemberg ist mit ihren Marken AXOR und hansgrohe ein in Innovation, Qualität und Design führendes Unternehmen der Bad- und Küchenbranche. Mit ihren Armaturen, Brausen und Duschsystemen gibt die Hansgrohe Group dem Wasser Form und Funktion. Die 117-jährige Firmengeschichte ist geprägt von Erfindungen wie der ersten Handbrause mit unterschiedlichen Strahlarten, der ersten ausziehbaren Küchenarmatur oder gar der ersten Duschstange. Das Unternehmen hält über 16.000 aktive Schutzrechte. Die Hansgrohe Group steht für langlebige Qualitätsprodukte. Mit 34 Gesellschaften, 21 Verkaufsbüros und Vertrieb in über 140 Länder ist das Unternehmen seinen Kunden weltweit ein verlässlicher Partner. Die Hansgrohe Group, ihre Marken und Produkte wurden mit zahlreichen Auszeichnungen prämiert, darunter über 500 Designpreise seit 1974. Die nachhaltige Herstellung ressourcenschonender Produkte ist international im unternehmerischen Handeln verankert. Die Produkte der Hansgrohe Group sind weltweit präsent, beispielsweise auf dem Luxusliner Queen Mary 2 oder im höchsten Bauwerk der Welt, dem Burj Khalifa. Ihre hohen Qualitätsstandards gewährleistet die Hansgrohe Group durch die Produktion an fünf eigenen Produktionsstandorten, von denen sich zwei in Deutschland, sowie je einer in Frankreich, in den USA und in China befinden. 2017 erwirtschaftete die Hansgrohe Group einen Umsatz von 1,077 Milliarden Euro. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon knapp 60 Prozent in Deutschland.



Mehr zur Hansgrohe SE und ihren Marken AXOR und hansgrohe erfahren Sie auch unter: www.facebook.com/axor.design www.facebook.com/hansgrohe www.twitter.com/hansgrohe_pr



iF Designführer der Sanitärbranche



Im aktuellen Ranking des International Forum Design (iF) der besten Unternehmen der Welt in Sachen Design belegt die Hansgrohe Group mit ihren Marken AXOR und hansgrohe Rang 6 unter rund 2.000 gelisteten Firmen. Mit 1040 Punkten lässt der Schiltacher Armaturen- und Brausenspezialist nicht nur namhafte Marken wie Audi, BMW oder Apple hinter sich, sondern belegt erneut den Spitzenplatz der Sanitärbranche. www.hansgrohe.com/design



OTS: Hansgrohe SE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/60793 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_60793.rss2



Pressekontakt: Hansgrohe SE - Pressestelle - Astrid Bachmann T +49 78 36 51 1297 F +49 78 36 51 1170 E-Mail: public.relations@hansgrohe.com www.hansgrohe-group.com www.axor-design.com www.hansgrohe.de