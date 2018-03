Nidau - Der Quickline-Partner-Verbund ist im Geschäftsjahr 2017 gewachsen und hat mit einem um 13% höheren Umsatz von 276 Mio Franken eine neue Höchstmarke erzielt. Dazu beigetragen haben insbesondere die Sparten Telefonie (Kundenzuwachs Festnetz und Mobile insgesamt +24%) und Internet (+6%).

Der Nettoumsatz der Quickline Holding legte um 24% auf 114 Mio Franken zu. Treibende Faktoren waren das überdurchschnittliche Wachstum der Kundenbasis - insbesondere bei Telefonie (+24% auf 149'400) und Internet (+6% auf 180'500). Zum Jahresergebnis beigetragen haben die Neulancierungen Quickline TV, das Mobile-Angebot und der regionale Support.

"2017 war für uns ein phantastisches Jahr, in welchem wir uns mutig und erfolgreich im hart umkämpften Wettbewerbsumfeld behauptet haben. Wir freuen uns über den markanten Zuwachs unserer Kundenbasis - ein klares Signal, dass wir mit unserem Produktportfolio überzeugen. Die Investitionen in zukunftsgerichtete Produkt-Plattformen und Netzinfrastrukturen zahlen sich aus", wird Quickline-CEO Nicolas Perrenoud in einer ...

