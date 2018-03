Stuttgart (ots) - Die Gewinner des Landeswettbewerbs «Beste Arbeitgeber in Baden-Württemberg 2018» des Great Place to Work Instituts stehen fest. 25 Unternehmen aller Branchen und Größen wurden jetzt wieder für ihre besonderen Leistungen bei der Schaffung guter und attraktiver Arbeitsplätze gewürdigt. Platz 1 bei den großen Unternehmen erreicht in diesem Jahr die Mercedes-Benz Bank aus Stuttgart, bei den mittleren und kleinen Unternehmen die Softwarefirma Itdesign aus Tübingen und die Unternehmensberatung Tempus aus Giengen.



Zuvor hatten sich die Unternehmen freiwillig auf den unabhängigen Prüfstand und dem repräsentativen Urteil der eigenen Mitarbeitenden gestellt. Insgesamt nahmen 114 baden-württembergische Unternehmen an dem aktuellen Benchmarking teil. Rund 55.000 Beschäftigte wurden dabei zur Arbeitsplatzqualität ihres Unternehmens befragt. Die Auszeichnung fand bereits zum dritten Mal statt.



Beste Arbeitgeber in Baden-Württemberg 2018 - Die bestplatzierten Unternehmen differenziert nach Größenklassen



Die Top-5-Platzierungen in der Wettbewerbskategorie der großen Unternehmen mit über 500 Beschäftigten belegen in diesem Jahr die Mercedes-Benz Bank aus Stuttgart (Platz 1), das Evangelische Diakoniekrankenhaus Freiburg (2), der IT-Dienstleister Daimler TSS aus Ulm (3), der Sensortechnikhersteller Sick AG aus Waldkirch (4) sowie der Vakuumspezialist J. Schmalz mit Sitz in Glatten im Schwarzwald (5).



Auf den Spitzenplätzen bei den mittleren Unternehmen mit 50 bis 500 Mitarbeitenden liegen die Tübinger Softwarefirma Itdesign (Platz 1), das Automatisierungsunternehmen Sick Stegmann aus Donaueschingen (2) sowie die deutsche Niederlassung des Softwarehauses SAS Institute aus Heidelberg (3).



Die vorderen Plätze bei den kleinen Unternehmen mit 10-49 Beschäftigten belegen die Unternehmensberatung Tempus aus Giengen bei Ulm (Platz 1), das auf den Kliniksektor spezialisierte Freiburger Beratungsunternehmen Consus Clinicmanagement (2) sowie die Steuerberater-Kanzlei BGS Guagliardo & Schätzle aus Elzach im Landkreis Emmendingen (3).



Die komplette Liste «Beste Arbeitgeber in Baden-Württemberg 2018» mit allen 25 ausgezeichneten Unternehmen ist hier abrufbar: https://goo.gl/4f1Yis



Partner der 2015 ins Leben gerufenen Great Place to Work Landesinitiative «Beste Arbeitgeber in Baden-Württemberg» sind der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), Das Demographie Netzwerk (ddn) und die Initiative Ludwig-Erhard-Preis (ILEP). Dach ist der bundesweite Wettbewerb «Deutschlands Beste Arbeitgeber», der bereits seit 2002 jährlich durchgeführt wird. Hier konnten sich in diesem Jahr vierzehn baden-württembergische Unternehmen unter den Top-100-Arbeitgebern in Deutschland platzieren.



Insgesamt bescheinigen vier Fünftel der Beschäftigten der aktuellen Preisträger ihrem Unternehmen eine hohe Qualität und Attraktivität als Arbeitgeber - und sind bereit, diesen auch weiterzuempfehlen. Zum Vergleich: in 'normalen' Unternehmen in Deutschland tut dies nur etwa jeder zweite Mitarbeitende. Unabhängig von einer Platzierung auf der Liste der besten Arbeitgeber profitierten alle Teilnehmer von der differenzierten Standortbestimmung und den Impulsen für ihre Weiterentwicklung als attraktive Arbeitgeber.



Attraktive Arbeitsplatzkultur beflügelt den Unternehmenserfolg



"Der Wert einer vertrauensvollen und begeisternden Arbeitsplatzkultur kann nicht hoch genug eingeschätzt werden", sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer bei Great Place to Work Deutschland. "Exzellente Arbeitgeber profitieren im Vergleich zu durchschnittlichen Unternehmen von einer deutlich stärkeren Motivation und Bindung ihrer Mitarbeitenden, von größerer Innovationskraft, von einer über 50 Prozentpunkte geringeren Zahl an Krankheitstagen und von bis zu dreifach höheren Bewerberquoten", so Schubert weiter. "All dies zahlt sich im wirtschaftlichen Erfolg und bei der Meisterung wichtiger Zukunftsaufgaben unmittelbar aus."



Hintergrundinformationen zum Wettbewerb



Vorausgegangen waren der Auszeichnung «Beste Arbeitgeber in Baden-Württemberg 2018» ausführliche Mitarbeiterbefragungen in den am Benchmarking teilnehmenden Unternehmen sowie eine Befragung des Managements zu den eingesetzten Maßnahmen der Personal- und Führungsarbeit (Kultur Audit). Die anonym durchgeführte Befragung der Mitarbeitenden zur Arbeitsplatzkultur ihres Unternehmens umfasst rund 60 Einzelfragen. Im Mittelpunkt stehen dabei zentrale Themen wie: Vertrauen, Fairness und Teamgeist in der Zusammenarbeit, Führungsqualität, persönliche Anerkennung und Wertschätzung, Partizipationsmöglichkeiten, berufliche Unterstützung und Entwicklung, betriebliche Gesundheitsförderung, Freude an der Arbeit, Work-Life-Balance, Identifikation mit der Arbeit sowie die Bindung an den Arbeitgeber. Die besten Arbeitgeber werden auf Basis eines Benchmarkings im gesamten Teilnehmerfeld ermittelt. Das unmittelbare Urteil der eigenen Mitarbeitenden der Unternehmen macht zwei Drittel der Gesamtbewertung aus.



Ziel der Great Place to Work Initiative in Baden-Württemberg ist es, die hier ansässigen Arbeitgeber bei der Entwicklung einer attraktiven und zukunftsorientierten Arbeitsplatzkultur zu fördern und den gesamten Wirtschaftsstandort und seine Unternehmen durch ein unabhängiges Qualitätssiegel für eine hohe Arbeitsplatzqualität zu stärken.



Anmeldung zum Folgewettbewerb ab sofort möglich



Für den Folgewettbewerb «Beste Arbeitgeber in Baden-Württemberg 2019» können sich Unternehmen aller Größen und Branchen - sowie auch Non-Profit-Organisationen und öffentliche Arbeitgeber jeder Art - ab sofort anmelden unter: www.greatplacetowork.de. Die Teilnahme an den Befragungen und dem Benchmarking ist auch außer Konkurrenz möglich.



Über Great Place to Work®



Great Place to Work® ist ein international tätiges Forschungs- und Beratungsnetzwerk, das Unternehmen in rund 50 Ländern weltweit bei der Entwicklung einer attraktiven und zukunftsorientierten Arbeitsplatzkultur unterstützt. Neben individuellen Leistungsangeboten zur Standortbestimmung und Weiterentwicklung der Arbeitsplatzqualität ermittelt das Institut im Rahmen überregionaler, regionaler und branchenspezifischer Benchmarkings in Zusammenarbeit mit namhaften Partnern regelmäßig sehr gute Arbeitgeber und stellt diese der Öffentlichkeit vor. Das deutsche Great Place to Work® Institut wurde 2002 gegründet und beschäftigt am Standort Köln derzeit rund 90 Mitarbeitende.



