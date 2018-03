Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Symrise von 65,50 auf 63,75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nachdem er bereits die Geschäftszahlen des Aromen- und Duftstoffherstellers zum dritten Quartal nicht sehr euphorisch aufgenommen habe, verfalle er nach den Resultaten zum Schlussquartal und beim Ausblick auf die Rohstoffkosten nun aber nicht in Panik, schrieb Analyst Patrick Roquas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Roquas senkte seine Prognosen, merkte aber an, dass die Branche den Anlegern relativ sichere Erträge liefere./la/ajx Datum der Analyse: 22.03.2018

AFA0038 2018-03-22/12:59

ISIN: DE000SYM9999