90-min Film aus aktuellem Anlass / "lesenswert" wieder am übernächsten Donnerstag



Die Freiburger Medizinstudentin Maria L. wurde 2016 ermordet. Der Täter ist ein Flüchtling, vermutlich aus Afghanistan. Er hat den ganzen Prozess über behauptet, minderjährig zu sein. Der Mordfall heizte die bundesweite Flüchtlingsdebatte an. Der anderthalbstündige Film "Mord in Freiburg - Der Fall Hussein K." von Mouhcine El Ghomri dokumentiert die Ereignisse vom Mordfall bis zur Urteilsverkündung heute Vormittag. Die Ausstrahlung ist heute (22.3.2018) um 22.00 Uhr im SWR Fernsehen. Die bereits angekündigte Jubiläumssendung "lesenswert", zum 50. Mal mit Denis Scheck, verschiebt sich um zwei Wochen auf den 5. April. "Odysso" wird heute schon um 21 Uhr ausgestrahlt, die Sendung "Wohnträume" auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.



Urteilsspruch und Begründung



Heute ist in Freiburg der langerwartete Urteilsspruch zum Mord an der Medizinstudentin Maria L. gefallen: Der Angeklagte wurde zu lebenslanger Hadt mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Das Gericht folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft, die in ihrem Plädoyer eine Verurteilung nach Erwachsenenstrafrecht gefordert hatte. Trotzdem bleiben noch viele Fragen offen.



Tragische Verkettung der Ereignisse



Ein Mädchen ist tot, vergewaltigt und ermordet. Maria L. studierte in Freiburg Medizin und wurde nachts auf ihrem Rückweg von einer Party überfallen. Am 6. Dezember 2018 würde sie 20 Jahre alt. Der Täter soll ein unbegleiteter Flüchtling aus Afghanistan sein, der nach wie vor behauptet, noch minderjährig zu sein. Seit 2015 lebte er bei einer Pflegefamilie in Freiburg.



Bundesweite Flüchtlingsdebatte



Der Mord an der jungen Studentin hat die Einwohner Freiburgs verunsichert, Angst ging insbesondere bei den Frauen um. Als bekannt wurde, dass alle Indizien auf einen Flüchtling als Täter hinweisen, verbreiten sich im Netz und in den sozialen Medien Hasskommentare, deren Ziel auch das Opfer und dessen Familie waren. Die Flüchtlingspolitik der Regierung unter Angela Merkel wurde, u. a. von der AFD, für den Mord an Maria L. mitverantwortlich gemacht. Auch die Medien wurden massiv angegriffen, wie die ARD: Weil die Tagesschau nicht über die mutmaßliche Aufklärung des Mordes an Maria L. berichtet hatte, wurden der Redaktion Vertuschung und Verharmlosung vorgeworfen.



Chronik der Ereignisse



Der Film dokumentiert den Mordfall von Maria L. aus Freiburg von der Tat bis zum Prozessende. Mit großer Genauigkeit werden sowohl die Fakten des Kriminalfalls als auch die unterschiedlichen Reaktionen darauf dargestellt, bis hin zur Instrumentalisierung der menschlichen Tragödie, die sich in Freiburg abgespielt hat.



Sendung



"Mord in Freiburg - Der Fall Hussein K." wird am 22. März 2018 um 22 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt. Fotos über www.ARD-foto.de.



