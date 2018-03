Bank-Aktien haben am Donnerstag unter schwindenden Hoffnungen auf eine noch schnellere Zinswende in den USA sowie geschäftlichem Gegenwind zu Jahresbeginn gelitten. Die Titel der Commerzbank büßten am Vormittag mehr als dreieinhalb Prozent ein. Damit lagen sie am Ende des ohnehin schwachen Dax. Die Papiere der Deutschen Bank (Deutsche Bank)...

