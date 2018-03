Der türkischen Demirören-Holding steht Präsident Erdogan nahe. Nun verhandelt sie mit dem Dogan-Konzern über den Kauf der Mediensparte.

Der türkische Mischkonzern Dogan verhandelt nach eigenen Angaben mit der eher regierungsnahen Demirören-Gruppe über den Verkauf seiner Mediensparte. Es gehe um die Übernahme der Zeitung "Hürriyet" und des Nachrichtensenders CNN Türk, heißt es am Donnerstag in einer Dogan-Erklärung an die Istanbuler Börse. Demnach hat das Paket - bereinigt um Schulden - einen Börsenwert von rund 725 Millionen Euro.

Der Demirören-Holding wird eine Nähe zu Präsident Recep Tayyip Erdogan nachgesagt. ...

