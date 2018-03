Baden-Baden (ots) -



"Der große Paola und Kurt Felix-Abend" am Samstag, 31. März, 22.15 Uhr / im Anschluss, ab 0:15 Uhr "Die größten Kultschlager der 70er" im SWR Fernsehen



Paola und Kurt Felix, die erfolgreiche Sängerin und der beliebte Moderator starteten vor 35 Jahren ihre gemeinsame TV-Karriere als Gastgeber von "Verstehen Sie Spaß?". Mit Charme und Humor führten sie durch die von Moderator Kurt Felix konzipierte Show und machten sie zum Klassiker der Samstagabend-Fernsehunterhaltung. Bis zu 23 Millionen Zuschauer saßen vor den Bildschirmen. Noch heute ist "Verstehen Sie Spaß?" Kult und begeistert das Fernsehpublikum. Die Gastgeber Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt blicken gemeinsam mit Paola und ihren Gästen Frank Elstner und Karl Dall auf die größten Erfolge und schönsten Momente zweier außergewöhnlicher Karrieren zurück. Zu sehen am Samstag, 31. März, 22:15 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss, um 0:15 Uhr, folgt ein weiterer Rückblick - diesmal auf Highlights der musikalischen Unterhaltung. "Die größten Kultschlager der 70er" zeigt sechs Stunden lang Charthits von damals und außergewöhnliche Clips aus dem SWR Archiv.



Zeitreise durch die Fernsehgeschichte mit vielen Stars Von "Verstehen Sie Spaß?" bis "Blue Bayou": Der Abend aus dem Hamburger Schmidtchen-Theater ist eine schöne Zeitreise durch die Fernsehgeschichte in Deutschland und der Schweiz, die von Paola und Kurt Felix maßgeblich mitgeprägt wurde. Es gibt ein Wiedersehen mit vielen prominenten Gästen: Thomas Gottschalk, Mike Krüger, Günther Jauch, Reinhold Messner und vielen anderen Stars, die bewiesen haben, dass sie wirklich Spaß verstehen. "Der große Paola und Kurt Felix -Abend" ist eine Gemeinschaftsproduktion von SWR und dem Schweizer Fernsehen mit Kimmig Entertainment unter Federführung des NDR.



Kurt und Paola - eine große Liebe



Bis heute ist der Schweizer Fernsehmoderator und Fernsehjournalist Kurt Felix unvergessen. Er war nicht nur Gastgeber von vielen TV-Formaten in Deutschland und der Schweiz, sondern hat mit seinen kreativen Ideen das Fernsehen sogar revolutioniert. In seiner Frau Paola fand er die perfekte Ergänzung - für sein Leben im und auch außerhalb des Scheinwerferlichtes. Beim "Grand Prix Eurovision de la Chanson" hatte Paola zweimal erfolgreich die Schweiz vertreten und war weit über den deutschsprachigen Raum hinaus bekannt. Die Liebe von Paola und Kurt Felix begeisterte die Fans - 1988 wurden beide zum beliebtesten Moderatorenpaar des deutschen Fernsehens gewählt.



Eine lange Nacht der Schlager-Kulthits



"Die größten Schlager-Kulthits der 70er": In der Nacht vom 31. März auf den 1. April kommen besondere Clips und Charthits von 1970 bis 1979 zurück ins Fernsehen - darunter auch Archivclips der großen Stars der Schlagerszene, die bisher nur selten zu sehen waren. Der französische Schlagerstar Danyel Gérard singt in der Lichtentaler Allee in Baden-Baden seinen größten Hit "Butterfly". Sänger Bata Illic performt mit Kindern in einem Mainzer Freibad "Michaela". Schlagersänger Peter Rubin reist mit seinem Hit "Wir zwei fahren irgendwo hin" durch Stuttgart. Schlagerstar Michael Holm singt im Donaueschinger Schloss "Wie der Sonnenschein" und Sängerin Wencke Myhre startet im Plochinger Hafen ihr "Knallrotes Gummiboot". Das und weitere musikalische Highlights in sechs Stunden Musikunterhaltung am Ostersonntag ab 0:15 Uhr im SWR Fernsehen.



Sendungen:



"Der große Paola und Kurt Felix-Abend", Samstag, 31. März, 22:15 Uhr im SWR Fernsehen. "Die größten Schlager-Kulthits der 70er", Sonntag, 1. April, 0:15 Uhr im SWR Fernsehen.



