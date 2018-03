Frankfurt - Ein leichtes Minus von etwa 1 Prozent hat der DAX bei teils größeren Schwankungen in den vergangenen vier Wochen hinnehmen müssen, derzeit bewegt sich aber eher im Seitwärtsmodus, so die Deutsche Börse AG.Diese Entwicklung spiegle sich laut Market Maker im Fondshandel wider. "An Tagen mit deutlich fallenden Aktienmärkten wurde schon mal verkauft", berichte Ivo Orlemann von der ICF Bank. Im Großen und Ganzen hätten Fondsanleger aber ihre Nerven behalten und sich bei niedrigeren Notierungen beispielsweise in Klassikern wie dem Floßbach von Storch Multiple Opportunities (ISIN LU0323578657/ WKN A0M430) positioniert.

