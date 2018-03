Das erste volle Jahr nach der Übernahme durch Midea beendete Kuka mit einem starken Umsatzplus. Das Ziel für 2018 bleibt aber verhalten.

Der Roboterhersteller Kuka gibt nach einem Geschäftsjahr mit starkem Umsatzwachstum für 2018 nur verhaltene Ziele an. Der Umsatz solle über dem Wert von 2017 in Höhe von knapp 3,5 Milliarden Euro liegen, sagte Vorstandsvorsitzender Till Reuter am Donnerstag in Augsburg. Ein konkretes Ziel nannte er nicht. 2017 hatte es ein Umsatzplus von 18 Prozent gegeben.

Beim Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...