Die Wall Street dürfte zur Handelseröffnung am Donnerstag ihre Vortagesverluste ausweiten. Die Kommentare von US-Notenbank-Präsident Jerome Powell im Anschluss an die Zinsanhebung werden zwar unterschiedlich interpretiert, verheißen aber laut Händlern zumindest für den Aktienmarkt nicht viel Gutes. Die Fed-Sitzung habe einen aggressiveren Zinspfad angedeutet als bisher erwartet, heißt es dazu im Handel. Eine straffere Geldpolitik gepaart mit einem immer konkreter werdenden Handelskrieg sprechen nicht für den Kauf von Aktien. Der Aktienterminmarkt suggeriert eine leichtere Handelseröffnung am Kassamarkt.

Eine weitaus größere Tragweite als die unterschiedlichen Interpretationen zur US-Geldpolitik messen Händler der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump bei, Strafzöllen gegen China zu verhängen. Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader unterstreicht, "der Schuldige ist nicht die Geldpolitik". Im Handel rechnet man mit Zöllen auf chinesische Importe im Wert von 50 Milliarden Dollar.

Die US-Regierung spricht vom Diebstahl geistigen Eigentums durch China. Eine Eskalation des Handelsstreits dürfte den Druck auf die Aktienmärkte daher verstärken. "Noch sehen wir dies nicht als Handelskrieg, sondern als eine Auseinandersetzung über den Handel", versucht Marktstratege Ian Hui von JP Morgan Asset Management zu beschwichtigen.

March 22, 2018 07:49 ET (11:49 GMT)

