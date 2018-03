Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ein packender Thriller zu einem brisanten Thema: Der amerikanische Spielfilm "Auf eigenes Risiko", der am Montag, 26. März 2018, 22.20 Uhr, als Free-TV-Premiere im ZDF zu sehen ist, beleuchtet die Schattenseiten des lukrativen Adoptionsgeschäftes. Regisseur Alan White inszenierte den Action-Thriller mit Ryan Philippe, Rachelle Lefevre und John Cusack.



Nach dem Verlust ihres ungeborenen Kindes wollen Shannon (Rachelle Lefevre) und Steven Mayer (Ryan Phillippe) in Puerto Rico das Waisenkind Nina (Briana Roy) adoptieren. Doch was zunächst perfekt scheint, erweist sich schon bald als gefährliche Falle: Nach wenigen Tagen verschwindet Nina spurlos, und das junge Paar findet heraus, dass die angebliche Adoptionsagentur nur dem Zweck diente, verzweifelten Menschen wie ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Büroräume der Agentur wurden inzwischen geräumt, die Internetseite existiert nicht mehr. Weil die Polizei ihnen nicht helfen kann, stellt das Paar eigene Nachforschungen an und gerät dabei ins Visier des zwielichtigen Geschäftsmannes Benjamin (John Cusack).



https://zdf.de/filme/montagskino/auf-eigenes-risiko-100.html



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/aufeigenesrisiko



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121