Freundschaft, Liebe und die Suche nach der eigenen Identität - in der im Auftrag des ZDF für funk produzierten Webserie "DRUCK" stellen sich fünf junge Frauen den Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Am Freitag, 23. März 2018, 21.30 Uhr, startet die deutsche Adaption der norwegischen Erfolgsserie "SKAM". Die Geschichte wird nicht nur über die einzelnen Folgen auf YouTube und der Website druck-serie.de erzählt, sondern auch über soziale Plattformen wie Instagram und Snapchat verlängert. Regie führte Pola Beck nach dem Drehbuch von Alexander Lindh. Die jungen Schauspieler sind noch weitestgehend unbekannte Nachwuchstalente.



Im Mittelpunkt von "DRUCK" steht die 16-jährige Hanna. Bis vor Kurzem gehörte sie noch zu den beliebtesten Mädchen der Schule und stand im Mittelpunkt ihrer Clique. Doch seitdem sie ihrer besten Freundin Leonie den Freund ausgespannt hat, steht sie recht alleine da: Nur ihr Freund Jonas und dessen bester Freund Matteo halten noch zu ihr. Nach und nach lernt Hanna allerdings Mia, Kiki, Amira Thalia und Sam aus ihrem Jahrgang kennen. Obwohl die Mädchen grundverschieden sind und unterschiedliche Wertvorstellungen haben, freunden sie sich langsam an. Doch dann steht Hannas Beziehung zu Jonas plötzlich auf der Kippe: Sie erfährt, dass er immer noch heimlich Kontakt zu Leonie hat.



