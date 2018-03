Zürich (ots) - Wenig kreativ, bürokratisch, kaum an den

Bedürfnissen der Kunden orientiert - jeder zweite junge Schweizer

empfindet die traditionellen Banken des Landes als wenig innovativ

und moniert, dass einfache kundenfreundliche technische Lösungen eher

von Startups als von etablierten Instituten kommen. Dabei wollen 61

Prozent der Befragten ihre finanziellen Belange einfach und

transparent auf dem Handy erledigen und wünschern sich dafür

entsprechende personalisierte, mobile Anwendungen. Das sind zentrale

Ergebnisse einer Online-Umfrage der weltweit tätigen Markenberatung

Prophet zum Thema "Altersvorsorge und Vermögensaufbau" zu der im

Februar dieses Jahres 200 junge Schweizer im Alter von 18 bis 34

Jahren in der Schweiz befragt wurden.



Technologien dominieren immer mehr die Branche. Auf einen

persönlichen Finanzberater würden 51 Prozent der jungen Schweizer

verzichten. Sie können sich sogar vorstellen, das eigene

Vermögensmanagement einem kostengünstigen und auf Algorithmen

basierenden "Robo-Advisor" anzuvertrauen. Bei der Altersvorsorge

fühlen sich die meisten Befragten auf der sicheren Seite: Immerhin 52

Prozent vertrauen der staatlichen und beruflichen Altersvorsorge und

67 Prozent meinen, die eigenen finanziellen Belange so zu

organisieren, dass sie im Alter sorgenfrei leben können.



"Die etablierten Schweizer Banken haben in der Finanzkrise und mit

der Rettung durch den Steuerzahler gerade bei jungen Menschen

erheblich an Ansehen und Vertrauen verloren", analysiert Benjamin

Gilgen, Partner bei Prophet in Zürich, die Ergebnisse der Umfrage,

"die neuen Wettbewerber können allerdings das Unvermögen der

etablierten Banken noch nicht nutzen". Viele FinTechs hätten wegen

des Hypes und des Aufruhrs um sie ebenfalls ein Imageproblem, was

ihren Produkten und Services nicht gut tue. "Die meisten Schweizer

vertrauen daher trotz aller Vorbehalte ihr Geld eher einer

traditionellen Bank an als einem coolen, anonymen FinTech-Startup ",

meint Gilgen.



Die Banken hätten aber Probleme, gute und kundenfreundliche

technische Lösungen rasch zu entwickeln, beobachtet der Schweizer

Markenexperte: "Wenn Banker etwa inhouse eine App bauen, dann bilden

sie häufig die alten Strukturen in der digitalen Anwendung ab, was

schiefgehen muss." Die Kunden-Interaktion muss oft völlig neu

gedacht, innovativer und mutiger werden. "Sonst werden sie junge

Menschen nicht gewinnen können und zunehmend an Relevanz und

Daseinsberechtigung verlieren," befürchtet Gilgen.



Hier gelangen Sie zu den Ergebnissen der Umfrage sowie zu einem

Interview mit Benjamin Gilgen (Prophet Zürich) und Wolfgang Jacob

(Prophet Berlin) zum Thema Vermögensmanagement: http://ots.de/yoMEWH



