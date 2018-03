DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.58 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.700,00 -0,67% -0,42% Euro-Stoxx-50 3.358,34 -1,26% -4,16% Stoxx-50 2.957,79 -0,95% -6,92% DAX 12.172,49 -1,11% -5,77% FTSE 6.970,15 -0,98% -8,44% CAC 5.180,15 -1,14% -2,49% Nikkei-225 21.591,99 +0,99% -5,15% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,41 +42

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,08 65,17 -0,1% -0,09 +8,0% Brent/ICE 69,31 69,47 -0,2% -0,16 +5,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.330,21 1.332,17 -0,1% -1,96 +2,1% Silber (Spot) 16,53 16,55 -0,1% -0,02 -2,4% Platin (Spot) 954,55 956,50 -0,2% -1,95 +2,7% Kupfer-Future 3,05 3,05 +0,1% +0,00 -7,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte zur Handelseröffnung am Donnerstag ihre Vortagesverluste ausweiten. Die Kommentare der US-Notenbank im Anschluss an die Zinsanhebung werden zwar unterschiedlich interpretiert, verheißen aber laut Händlern zumindest für den Aktienmarkt nicht viel Gutes. Die Fed-Sitzung habe einen aggressiveren Zinspfad angedeutet als bisher erwartet. Eine straffere Geldpolitik gepaart mit einem immer konkreter werdenden Handelskrieg liefere kaum Gründe für den Kauf von Aktien. Eine potenziell größere Tragweite als die unterschiedlichen Interpretationen zur US-Geldpolitik messen Händler der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump bei, Strafzölle gegen China zu verhängen. Im Handel rechnet man mit Zöllen auf chinesische Importe im Wert von 50 Milliarden Dollar, die im Verlauf des Tages angekündigt werden könnten. Die US-Regierung spricht vom Diebstahl geistigen Eigentums durch China.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q

Im Lauf des Tages:

DE/DWS Group SE, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis)

DE/Deutsche Telekom AG und Verdi, Abschluss der dritten Runde der

Tarifverhandlungen (seit 21.3.)

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,50% zuvor: 0,50% -US 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 226.000 14:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,9 14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,3 15:00 Index der Frühindikatoren Februar PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm -BE 15:00 Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: +1,2 Punkte zuvor: +1,9 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwächer - Die europäischen Börsen weiten die Verluste am Donnerstagmittag aus. Getrübt wird die Stimmung von deutlich rückläufigen Einkaufsmanager-Indizes in der Eurozone, einem weiteren Rückgang des ifo-Geschäftsklimaindex und dem etwas festeren Euro. Die US-Notenbank hat zwar ihren Leitzins um 25 Basispunkte erhöht, sie bleibt aber auch zumindest für dieses Jahr bei ihrem Ausblick von drei Zinserhöhungen, während zuletzt die Spekulationen auf vier zugenommen hatten. Das drückt nun auf den Dollar. Daneben fürchten die Marktteilnehmer weiterhin einen Handelskrieg. Am Freitag sollen die US-Zölle auf Stahl und Aluminium in Kraft treten. Zur Schwäche in Europa neigen unter anderem die Technologiewerte. Ihr Stoxx-Branchenindex fällt um 1,4 Prozent. Händler meinen, der Sektor sei vergleichsweise hoch bewertet und deshalb besonders gefährdet für Rückschläge. Im TecDAX fallen Drillisch um 10 und United Internet um 9 Prozent. Drillisch wendet sich zusätzlichen Marktbereichen zu. Die damit verbundenen Anlaufkosten dürften das EBITDA mit 300 Millionen Euro belasten, heißt es bei Jefferies. Reckitt Benckiser steigen um 5,6 Prozent. Der Konsumgüterhersteller teilte mit, aus dem Bieterrennen um die Sparte Consumer Healthcare von Pfizer aussteigen zu wollen. "Analysten gehen von einem Preis von mehr als 10 Milliarden US-Dollar aus, daher dürfte die Erleichterungsreaktion bei Reckitt entsprechend stark ausfallen", sagt ein Händler. Heidelbergcement verlieren trotz guter Geschäftszahlen und eines soliden Ausblicks 3 Prozent. Im Handel heißt es, die Aktie leide unter Konjunkturängsten.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:03 Uhr Mi, 17.28 Uhr % YTD EUR/USD 1,2325 -0,15% 1,2353 1,2353 +2,6% EUR/JPY 130,20 -0,46% 130,75 130,75 -3,8% EUR/CHF 1,1676 -0,30% 1,1718 1,1719 -0,3% EUR/GBP 0,8700 -0,33% 0,8730 1,1454 -2,1% USD/JPY 105,63 -0,31% 105,85 105,84 -6,2% GBP/USD 1,4168 +0,20% 1,4149 1,4150 +4,9% Bitcoin BTC/USD 8.742,97 -2,0% 9.041,35 9.041,35 -36,0%

Der Dollar erholt sich nur leicht von seinem deutlichen Rücksetzer auf breiter Front nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank und deren begleitenden Kommentaren. Die US-Notenbank habe keine klaren Hinweise auf eine zukünftig "aktivere" US-Geldpolitik geliefert, womit sie die Markterwartungen enttäuscht habe, kommentiert Commerzbank-Devisenexpertin Thu Lan Nguyen. Entsprechend deutlich sei die Dollarabwertung ausgefallen. Insgesamt zeigten sich die US-Notenbanker zwar optimistischer in Bezug auf die Konjunkturentwicklung, doch der Markt habe vor allem eines sehen wollen: deutlich höhere Zinsprognosen.

Das Pfund Sterling zieht im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank zwischenzeitlich bis auf 1,4189 Dollar an und damit das höchste Niveau seit sieben Wochen. Bei falkenhaft ausfallenden Kommentaren der Bank of England könnte es bis auf 1,4345 Dollar zulegen, glauben die Devisenexperten der Societe Generale. Bei der ING traut man der Währung in dem Fall einen Anstieg auf bis zu 1,4250 Dollar zu. Falkenhaft wären für die Societe Generale Abstimmungsergebnisse im Rat von 8:1 oder 9:2 gegen eine Zinserhöhung.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Die Börsen reagierten überwiegend mit moderaten Einbußen nach der wie erwartet ausgefallene Zinsentscheidung der US-Notenbank, vor allem aber die begleitenden Kommentare. Weil die Zinsprojektionen Marktbeobachtern zufolge tendenziell eher etwas taubenhafter ausgefallen seien als gedacht, sei der Dollar unter Druck geraten. Die somit anziehenden asiatischen Währungen wie der Yen und der Won bremsten die Aktienkurse, weil dadurch Exporte in die USA teurer werden. Der Nikkei-Index in Tokio entzog sich der Abwärtstendenz aber und zog nach der Feiertagspause an. Weiter abwärts ging es an den Börsen in China, die bereits im Spätgeschäft am Vortag unter Druck geraten waren. Dass die chinesische Notenbank in Reaktion auf die Zinserhöhung in den USA den Satz für siebentägige Ausleihungen an die Banken leicht erhöht habe, sei normales Gebaren, hieß es. Gleichwohl litten die chinesischen Aktienmärkte etwas darunter. Mehr auf die Stimmung der Börsianer in China drückte, dass die von US-Präsident Donald Trump beschlossenen Strafzölle nun unmittelbar vor ihrer Verkündung stehen. Laut US-Medien sollen die Zölle auf Waren im Gesamtwert von etwa 60 Milliarden Dollar erhoben werden. Zu den Favoriten gehörten in der gesamten Region wie schon am Vortag Aktien aus dem Ölsektor, denn die Ölpreise steigen weiter. In Hongkong sorgte das Schwergewicht Tencent zusätzlich für Druck auf den Index, das mit rund 5 Prozent deutlich nachgab. Der Technologiegigant hatte am Mittwoch nach Börsenschluss insgesamt durchwachsen ausgefallene Geschäftszahlen vorgelegt und unter anderem von sinkenden Gewinnmargen wegen steigender Investitionen berichtet.

CREDIT

Mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt geht leicht nach oben. Auch wenn die Interpretationen der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank auseinandergehen, so wird sie von den meisten Marktteilnehmern insgesamt als leicht falkenhaft eingestuft. Auf der synthetischen Seite ist der etwas steilere Zinspfad nur von geringer Bedeutung. Wichtiger ist die konjunkturelle Entwicklung. Die unter den Erwartungen ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes (PMI) aus Europa legen nahe, dass das Top bei den PMI bereits überschritten wurde. Eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums bei gleichzeitiger Normalisierung der Geldpolitik spricht für zukünftig tendenziell höhere Ausfallraten bei Credits.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Bahn verbucht 2017 Rekordumsatz und Gewinnzuwachs

Die Deutsche Bahn AG hat 2017 bei einem Rekordumsatz einen deutlichen Gewinnzuwachs verbucht und rechnet für dieses Jahr mit weiteren Steigerungen. Wie das Unternehmen in Berlin bekanntgab, stieg der bereinigte Umsatz um 5,2 Prozent auf 42,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (EBIT bereinigt) kletterte um 10,6 Prozent auf 2,15 Milliarden Euro, das Jahresergebnis um 6,8 Prozent auf 765 Millionen Euro. Für 2018 erwartet die Bahn einen Umsatz von rund 44 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von "mindestens 2,2 Milliarden Euro".

Biotest rechnet 2018 mit weiterem Wachstum

Der Arzneimittelhersteller Biotest AG, der seit Januar mehrheitlich der chinesischen Creat Group gehört, rechnet im laufenden mit weiterem Wachstum. Für die fortgeführten Geschäftsbereiche stellt das SDAX-Unternehmen einen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Den Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) aus den fortgeführten Bereichen sieht Biotest bei 10 bis 12 Millionen Euro, nach einem Verlust im vergangenen Jahr.

Cewe will weiter wachsen - Höhere Dividende geplant

Der Foto- und Online-Druckservice Cewe will 2018 Umsatz und EBIT um bis zu rund 10 Prozent steigern. Dazu sollen auch der in den vergangenen Monaten übernommene Online-Druck-Anbieter Laserline sowie die französische Foto-App Cheerz beitragen. Beim Umsatz plant die im SDAX notierte Gruppe mit 630 bis 665 Millionen Euro. 2017 war er um 1,1 Prozent auf 599,4 Millionen Euro gestiegen, bestätigte das Unternehmen die Mitte Februar genannten vorläufigen Zahlen. Das EBIT soll trotz des 2018 noch erwarteten negativen Beitrags der Cheerz-Beteiligung 48 bis 54 Millionen Euro erreichen. Das Nachsteuerergebnis sieht die Cewe Stiftung & Co KGaA zwischen 33 und 37 Millionen Euro.

CTS Eventim zahlt nach Rekordergebnissen mehr Basisdividende

Die CTS Eventim AG hat 2017 Rekorde bei Umsatz und Konzernüberschuss aufgestellt. Eine Sonderdividende wie im Vorjahr wird es aber nicht geben. An die Aktionäre sollen erneut 50 Prozent des Konzernüberschusses ausgeschüttet werden. Sie sollen somit eine um 18 Prozent höhere Basisdividende erhalten. 2018 erwartet das im MDAX notierte Unternehmen weiteres Wachstum.

Hella wächst weiter profitabel und bekräftigt den Ausblick

Der Licht- und Elektronikspezialist Hella ist nach den ersten neun Monaten dank der Nachfrage nach Elektroniklösungen weiter profitabel gewachsen und hat seine Jahresziele bekräftigt. Für den Neunmonatszeitraum berichtete Hella eine Verbesserung beim operativen Ergebnis um 9,5 Prozent auf 408 Millionen Euro bei einem Umsatz von 5,1 (Vorjahr 4,7) Milliarden Euro. Die bereinigte EBIT-Marge legte auf 8,0 Prozent zu.

Wachstum im Ausland bringt Hornbach voran - Umsatz über 4 Mrd Euro

Angetrieben vom Wachstum in den europäischen Ländern außerhalb Deutschlands hat die Hornbach-Gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 die Umsatzmarke von 4 Milliarden Euro geknackt und damit ihre Ziele geschafft. Laut Trading Statement der im SDAX notierten Gesellschaft wuchs der Umsatz um 5,1 Prozent auf 4,14 Milliarden Euro. Geplant hatte Hornbach mit einem Plus im "mittleren einstelligen Prozentbereich".

Roboterhersteller Kuka hält die Dividende stabil

Der Roboterhersteller Kuka hält ungeachtet des operativen Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr die Dividende stabil. Die mehrheitlich zum chinesischen Midea-Konzern gehörende Kuka will für 2017 eine Dividende auf Vorjahresniveau von 0,50 Euro je Aktie ausschütten. Für das laufende Jahr stellten die Augsburger am Donnerstag bei Vorlage der endgültigen Ergebnisse ein Umsatzwachstum und eine Erhöhung der bereinigten EBIT-Marge in Aussicht.

Nemetschek erhöht Dividende um 15% auf 0,75 Euro je Aktie

Der Softwareanbieter Nemetschek erhöht nach einem guten Geschäftsjahr seine Dividende um 15 Prozent. Die Aktionäre sollen für das vergangene Jahr 0,75 Euro je Aktie erhalten, wie das im TecDAX notierte Unternehmen mitteilte. Für 2016 hatte die Nemetschek SE 0,65 Euro je Anteil ausgeschüttet. Die Ausschüttungsquote liegt damit bezogen auf den operativen Cashflow bei rund 30 Prozent.

Jost Werke zahlt erstmals eine Dividende

Die Jost Werke AG hat dank eines starken Wachstums in den Region Asien, Pazifik und Afrika im vergangenen Jahr einen operativen Gewinnsprung verzeichnet und zahlt erstmals nach dem Börsengang eine Dividende. Die Aktionäre sollen 0,50 Euro je Aktie bekommen. Für das laufende Jahr rechnet der Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger mit einer Fortsetzung des Wachstumstrends.

ZF Friedrichshafen profitiert von Asien-Nachfrage - Ausblick vorsichtig

ZF Friedrichshafen hat im vergangenen Jahr von guten Geschäften in Asien profitiert und die Profitabilität trotz hoher Aufwendungen gehalten. Rückenwind erhielt der drittgrößte deutsche Autozulieferer nach Bosch und Continental besonders von der Nachfrage nach Pkw-Automatikgetrieben. Für das neue Jahr gibt sich der Stiftungskonzern, der seit kurzem unter neuer Führung agiert, allerdings vorsichtig. Das organische Umsatzwachstum sieht der neue CEO Wolf-Henning Scheider bei rund 5 Prozent.

Bahntechnikkonzern Vossloh nimmt Dividendenzahlung wieder auf

Der Bahntechnikkonzern Vossloh, der sich derzeit grundlegend neu ausrichtet, will angesichts der Profitabilitätsverbesserung in seinem Kerngeschäft und dank der Stabilisierung der Finanzlage wieder eine Dividende zahlen. Der SDAX-Konzern aus dem nordrhein-westfälischen Werdohl schlägt für das vergangene Geschäftsjahr eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie vor.

Zooplus erwartet 2018 weiter rasantes Umsatzwachstum

Die Zooplus AG will das 2017 vorgelegte Wachstumstempo in diesem Jahr halten. Der Internethändler für Heimtierprodukte stellte bei der Vorlage des Jahresergebnisses einen Umsatzanstieg um 21 bis 23 Prozent in Aussicht.

Reckitt Benckiser steigt aus Bieterrennung für Pfizer-Sparte aus

Reckitt Benckiser ist aus dem Bieterrennen um das Consumer-Health-Geschäft von Pfizer ausgestiegen. Der Konsumgüterhersteller teilte mit, er sei nur an einem Teil des Geschäftes interessiert gewesen, weil die ganze Sparte seine Akquisitionskriterien nicht erfüllt habe. Dies habe sich aber als nicht möglich herausgestellt. Damit ist nur noch Glaxosmithkline im Rennen.

