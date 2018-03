Die Aktionäre der A.S. Création Tapeten AG (ISIN: DE000A1TNNN5) werden in diesem Jahr keine Dividende erhalten. Im Vorjahr wurden noch 1,25 Euro ausbezahlt. Der Konzern berichtet von einem unbefriedigenden Geschäftsjahr 2017. A.S. Création verzeichnete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatzrückgang um 6,1 Prozent auf 143,3 Mio. Euro. Die Firma weist für 2017 einen Verlust vor Steuern in Höhe von 17,8 Mio. ...

