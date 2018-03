Nachdem die Notenbanken der USA und China an ihren Stellschrauben gedreht haben, bleibt in Großbritannien zunächst alles beim Alten.

Die britische Notenbank hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Der Leitzins bleibe unverändert bei 0,50 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer Zinssitzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...