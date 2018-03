Kataloniens Separatisten wollen Jordi Turull schnell zum Regionalpräsidenten wählen. Der könnte dennoch bereits am Freitag wieder in Haft kommen.

Die katalanischen Separatisten wollen mit einer überraschend anberaumten Parlamentssitzung der spanischen Justiz zuvorkommen und am frühen Abend den ehemaligen Regierungssprecher Jordi Turull zum Regionalpräsidenten wählen. Da gegen den 51-Jährigen aber unter anderem wegen des Verdachts auf Rebellion und Aufruhr ermittelt wird, könnte Turull nach Meinung von Experten bereits am Freitag in Untersuchungshaft kommen. Dann steht eine Anhörung vor Gericht an.

Die Zentralregierung in Madrid hatte ...

