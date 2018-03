Mainz (ots) -



Sie haben Großes geleistet bei den Olympischen Spielen und bei den Paralympics in Pyeongchang: Aljona Savchenko und Bruno Massot gewannen mit ihrer Kür die nicht mehr für möglich gehaltene olympische Goldmedaille im Eiskunstlaufen, die Monoskifahrerinnen Anna Schaffelhuber und Anna-Lena Forster dominierten bei den Paralympics ihre Klasse und gewannen vier der fünf möglichen Goldmedaillen. Am Samstag, 24. März 2018, 23.05 Uhr, sind sie zusammen mit Savchenkos und Massots Trainer Alexander König zu Gast bei Sven Voss im "aktuellen sportstudio" des ZDF.



Die weiteren Themen der Sendung: Rückblick auf die Fußball-WM-Testspiele Deutschland - Spanien, Russland - Brasilien, Schweden - Chile, Mexiko - Island und Nordirland - Südkorea; Wintersport-Highlights des Tages; Formel-1-Qualifying Saisonauftakt Australien.



