Lagos, Nigeria (ots/PRNewswire) -



Mehr als 150.000 Afrikaner aus 114 Ländern der Welt bewarben sich für die 4. Ausgabe des zehnjährigen TEF-Unternehmerprogramms in Höhe von 100 Millionen USD der Tony Elumelu Foundation (TEF). Heute gab die Stiftung die afrikanischen Unternehmer mit den innovativsten und chancenreichsten Geschäftsideen bekannt.



Die Kohorte von 2018 umfasst weitere 250 Unternehmer neben der Standardauswahl von 1.000 - dank einer Partnerschaft mit dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes (ICRC) in Höhe von 1.000.000 USD, um 200 Unternehmer in Konflikt- und Problemzonen von Nigeria (dem Nordosten, wo man die Geißel von Boko Haram spürt und der Region um das Nigerdelta, das unter einer Verschlechterung der Umwelt aufgrund von Ölverschmutzungen leidet), einer Vereinbarung mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) in Höhe von 200.000 USD, um panafrikanische Unternehmer zu fördern, und einer Partnerschaft mit Indorama in Höhe von 50.000 USD, um 10 Nigerianer zu unterstützen.



TEF Gründer, Tony O. Elumelu, CON, kommentierte dazu: "Die Anzahl und Qualität der Bewerber, insgesamt 151.000, war ausgezeichnet und illustriert die Stärke und Tiefe des unternehmerischen Versprechens und Engagements auf unserem Kontinent. Auswahl ist nie einfach, und wir bedauern zutiefst, dass wir nicht allen helfen können. Unsere Partnerschaften mit dem Roten Kreuz, UNDP und Indorama, neben fortlaufenden Diskussionen mit anderen internationalen Organisationen, reflektieren die weltweite Anerkennung dessen, war wir schon immer gewusst haben - dass Unternehmertum der effektivste Weg zu nachhaltiger Entwicklung auf unserem Kontinent ist und unser Programm ist das Modell, dem man folgen soll."



Es gab eine nahezu 50-50-Aufteilung zwischen männlichen und weiblichen Bewerbern, was den unternehmerischen Ehrgeiz von Afrikas Frauen widerspiegelt. Landwirtschaft war der führende Sektor unter den ausgewählten Unternehmern mit 30.5%, gefolgt von Technologie (10.5%) und Bildung und Ausbildung(7%).



TEF CEO, Parminder Vir OBE, sagte: "In den nächsten neun Monaten werden die Unternehmer Online-Ausbildung und Betreuung erhalten und die erworbenen Fähigkeiten nutzen, um Geschäftspläne aufzustellen, bevor sie die 5.000* USD Startkapital erhalten. Damit beläuft sich die TEF-Investition für das gesamte Programm bisher auf 15 Millionen USD an direkter Finanzierung für die Unternehmer und 5,8 Millionen USD für Programm- und Technologieentwicklung sowie Betrieb."



"Unsere Begünstigten haben mehr als 55.000 Stellen geschaffen, die weiter ansteigen und werden sich aus allen 54 Ländern Afrikas im Oktober zum TEF Forum in Lagos treffen - der größten Versammlung afrikanischer Unternehmer weltweit."



Eine komplette Auflistung der ausgewählten Unternehmer für Tony Elumelu Entrepreneurs 2018 und weitere Informationen zu den Bewerbern finden Sie unter http://www.tonyelumelufoundation.org



* 5.000 USD Startkapital entsprechend dem offiziellen Gegenwert laut Zentralbank von Nigeria zum Zeitpunkt der Auswahl für das Programm.



OTS: The Tony Elumelu Foundation (TEF) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122840.rss2



Pressekontakt: Head Marketing & Corporate Communications The Tony Elumelu Foundation Heirs Place 1 MacGregor Road - Ikoyi Lagos - Nigeria Telefon: +234-1-2774641-5 +234-9038000041-3 App.: 201 Mobiltelefon: +234-705-454-6117 E-Mail: bolanle.omisore@tonyelumelufoundation.org