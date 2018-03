Köln (ots) - Rund um das perfekte Baby-Glück stellen sich viele Fragen. Natürlich gibt es viele Ratgeber und Blogs, in denen man sich informieren kann, aber wenn es dann soweit ist, fühlt man sich manchmal doch etwas überfordert angesichts der großen Auswahl, die es auf dem Markt gibt. Was ist das Richtige für mein Baby? Was brauche ich unbedingt, worauf muss ich achten? Babies"R"Us hat hierfür nun ein neues Service-Angebot entwickelt: den Rundum-Sorglos-Einkaufsberater, eine individuelle und ausführliche Beratung, rund um alles, was man für das neue Baby braucht.



Von Kinderwagen über Kindersitze bis hin zu Kleidung und Töpfchen bietet Babies"R"Us ein breites Sortiment namhafter Hersteller sowie starker Eigenmarken an. Hier finden werdende und frischgebackene Eltern alles für den kleinen Neuankömmling. Hinzu kommen besondere Service-Angebote wie der Babies"R"Us Club, bei dem man als Mitglied exklusive Vorteile wie zum Beispiel das informative Club-Magazin oder attraktive Coupons erhält. Die "Babies Sieben Sachen"-Liste, die online oder im Markt individuell zusammengestellt werden kann, unterstützt Freunde und Familie bei der Geschenkeauswahl für den neuen Erdenbürger.



Als neuen Service gibt es nun die bequem von zu Hause aus buchbare kostenlose, persönliche und ausführliche Rundum-Sorglos-Einkaufsberatung in der Filiale in der Nähe, genau auf die individuellen Kundenbedürfnisse abgestimmt. Ob Komplett-Paket zur Erstausstattung, der passende Kindersitz oder einfach nur die richtige Windelgrösse und Trinkflasche. Der Rundum-Sorglos-Einkaufsberater von Babies"R"Us steht bei all diesen Fragen beratend zur Seite. Abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse wählt er gemeinsam mit dem Kunden das Beste aus dem grossen Babies"R"Us Sortiment aus und hilft auch sonst gerne weiter.



Ab jetzt online individuelle und ausführliche Beratung buchen rund um alles, was Sie für Ihr Baby brauchen.



Über TOYS"R"US



Toys"R"Us ist mit über 1.600 Märkten in 37 Ländern der weltweite Marktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Im deutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 90 Stores, sowie jeweils landeseigene Onlineshops die marktführende Rolle des Unternehmens auch in Zentraleuropa. Mit seinem breit gefächerten Angebot bekannter Hersteller- und leistungsstarker Eigenmarken aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.toysrus.de.



OTS: TOYS "R" US GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/17620 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_17620.rss2



Pressekontakt: Toys"R"Us GmbH Marie-Charlotte von Heyking Public Relations Köhlstraße 8 D-50827 Köln



Tel.: 0049 / 221 / 5972 - 420 E-Mail: presse@toysrus.com