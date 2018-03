London - Die britische Notenbank hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Der Leitzins bleibe unverändert bei 0,50 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer Zinssitzung in London mit. Experten hatten dies erwartet. Auch das Volumen der Wertpapierkäufe zur Konjunkturstützung liessen die Währungshüter unverändert. Im November hatte die Notenbank erstmals seit gut zehn Jahren den Zinssatz von dem damaligen Rekordtief von 0,25 Prozent auf das derzeitige Niveau angehoben.

Die Notenbank stellte angesichts der robusten Wirtschaftsaussichten weitere Leitzinsanhebungen in Aussicht. Eine weitere Verschärfung der Geldpolitik sei im Vorhersagezeitraum bis 2020 angemessen, heisst es im Protokoll zur Sitzung. Die Erhöhung der Zinsen werde jedoch nur "begrenzt und graduell" erfolgen. Grundsätzlich spricht der recht hohe Anstieg der Verbraucherpreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...