Unterschleissheim - Am gestrigen Mittwoch hat der neue FED-Präsident Jerome Powell auf der Pressekonferenz das bekannt gegeben, was bereits im Vorfeld der zweitägigen Sitzung eingepreist war, nämlich die sechste Zinsanhebung seit Dezember 2015, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.

Den vollständigen Artikel lesen ...