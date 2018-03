Der Lkw-Zulieferer Jost Werke AG (ISIN: DE000JST4000) will eine Dividende von 0,50 Euro für das Geschäftsjahr 2017 an die Aktionäre ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 40,80 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,23 Prozent. Damit schüttet der Konzern erstmals eine Dividende aus. Die Hauptversammlung findet am 4. Mai 2018 statt. Die im SDAX notierte Firma erhöhte den Konzernumsatz im Geschäftsjahr ...

